Beneficiile mai puțin cunoscute ale expunerii la soare

Terapia cu ajutorul soarelui poarta numele de fototerapie si este o metoda pretioasa de tratament pentru numeroase afectiuni, deoarece ajuta la inmultirea limfocitelor, specializate in lupta cu infectiile si contribuind astfel la intarirea sistemului imunitar.

Climatul marin este recunoscut pentru proprietatile sale de regenerare, stimulare a metabolismului si intarire a imunitatii. In plus, 15 minute de expunere la razele calde ale soarelui sînt suficiente pentru a lua echivalentul a 1000 U.I de vitamina D, numita si "vitamina soarelui" ce ajuta la fixarea calciului in oase, prevenirea depresiei, osteoporozei ,rahitismului si stimularea secretiei de serotonina. Serotonina, denumita si “hormonul fericirii” ajuta la mentinerea unei stari de bine si combaterera stresului.

Iata 6 beneficii ale expunerii la soare, enumerate de expertii de la Ropharma:

•Trateaza scleroza multipla -lipsa expunerii la soare, corelata cu deficienta in vitamina D, se numara printre primii factori declansatori ai acestei afectiuni

• Expunerea la soare are un efect benefic asupra pielii afectate de acnee, eczme, dar este importanta si pentru pacientii cu psoriazis, grabind vindecarea bolii datorita actiunii cicatrizante, antiinflamatoare si antiseptice.

• Lumina soarelui ajuta la vindecarea psoriazisului - In urma unui studiu in care subiectii au urmat o terapie cu baie de soare timp de patru saptamani,in 84% din cazuri simptomele psoriazisului au disparut intr-o proportie multumitoare.

• Soarele imbunatateste calitatea somnului - In momentul in care lumina naturala intra in contact cu ochii, nervul optic termite un mesaj glandei cerebrale care produce melatonina, hormonul necasar inducerii somnolentei, si ii comanda oprirea secretiei acestei substante pana la apusului soarelui. Astfel, expunerea la razele UV in timpul zilei creste productia de melatonina noaptea, asigurand un somn linistit si neintrerupt.

• Expunerea la lumina solara este extrem de benefica si pentru pacientii care sufera de Alzheimer - Cercetarile stiintifice au aratat ca razele solare cresc eficienta somnului si scad agitatia din timpul noptii a pacientilor.