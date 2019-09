Beneficii importante ale teiului pentru sănătate

Cine nu cunoaşte aroma plăcută a ceaiului de tei? Pe cît este de popular şi de uşor de preparat, pe atît e de important în tratarea sau ameliorarea anumitor boli.

Află mai jos care sînt cele mai importante beneficii ale teiului.Renumit pentru parfumul său îmbietor, teiul este unul dintre cele mai cunoscute sedative oferite de natură. Pentru a beneficia pe deplin de proprietățile terapeutice ale teiului, este indicat ca florile să fie culese pe timp însorit, înainte să înflorească pe deplin. În caz că a plouat, se culeg la 1-2 zile. Poți usca planta la loc ferit de lumină, în încăperi bine aerisite, apoi o păstrezi în săculețe de pînză. Infuzia, decoctul și tinctura de tei sînt recunoscute pentru efectele lor antiinflamatoare, emoliente și cicatrizante.Studii recente arată că bărbaţii care nu dorm suficient de mult au probleme cu tensiunea arterială. Rezultatele cercetării, publicate în „Jurnalul Asociaţiei Americane de Cardiologie“, au evidenţiat faptul că riscurile ca aceşti bărbaţi să sufere de hipertensiune sînt cu 80% mai mari faţă de cei care se bucură de un somn liniştit noaptea.În funcţie de undele cerebrale ale bărbaţilor, cercetătorii au analizat durata, obiceiurile legate de programul de somn, dar şi calitatea acestuia. Oamenii ar trebui să cunoască făptul că somnul, dieta şi activitatea fizică sînt esenţiale pentru sănătatea organismului, inclusiv cea a inimii. De acea, calitatea somnului este strict legată şi de stilul de viaţă al persoanei“, a afirmat Susan Redline, profesor la Şcoala de Medicină Harvard.Pentru tulburările minore ale somnului cu care se confruntă hipertensivii, fitoterapeuții recomandă maceratulul glicerinat din inflorescențe de tei, administrat intern. Se obține astfel: pune 10 g de inflorescențe de tei în 90 ml de apă și 10 ml de glicerină. Lasă amestecul la macerat 8 ore, după care strecoară și depozitează în sticluțe închise la culoare. Se iau pînă la 20 de picături pe zi (seara), 10 zile. Preparatul se găsește și în magazinele de specialitate.Florile de tei sînt recomandate în tratamentul aterosclerozei, deoarece au proprietatea de a dilata vasele de sînge. Creșterea tensiunii arteriale, palpitațiile și durerile toracice sînt simptome des întîlnite la persoanele cardiace. Pentru a preveni și trata toate aceste neplăceri este de ajutor tincture din flori de tei, pe care o poți cumpăra din magazinele naturiste ori o prepari în casă în felul următor: umple jumătate de borcan cu pulbere de flori de tei, apoi adaugă alcool de 40 de grade. Amestecă bine ingredientele și lasă la macerat 8 zile. Strecoară tinctura și păstreaz-o în borcane mici, închise ermetic. Ia cîte 2-3 ml de tinctură de tei pe zi, diluată în jumătate de pahar de apă. Urmează cura timp de 6 săptămîni.Mai poți încerca și infuzia concentrată, pe care o obții din 3 linguri de flori de tei la 300 ml de apă fierbinte. Lasă vasul acoperit 8 minute, strecoară și bea cîte 2 căni pe zi, 3 săptămîni.Atenție! Respectă indicațiile fitoterapeutului, întrucît în cantități mari, teiul poate afecta funcția cardiacă. Totodată, planta trebuie evitată de femeile însărcinate sau care alăptează.Pe bună dreptate, teiul este cunoscut sub numele de „copacul uitării”. Aceasta deoarece, în concentraţii mari, induce somnul. Prin urmare, este cel mai bun „antidot” împotriva insomniei. Pentru această problemă se foloseşte doar sub formă de ceai. În acest sens, 4 flori de tei se pun într-o cană de apă fierbinte. După ce se infuzează un sfert de oră, se poate turna şi un strop de lapte, pentru un gust mai bun.Aplicat pe piele, ceaiul de tei ajută la regenerarea şi hidratarea acesteia. Pentru eczeme, prepară o infuzie dintr-o linguriţă de amestec de flori de tei şi trei-fraţi-pătaţi la o cană cu apă. Bea 2 căni pe zi.Infuzia din flori de tei are efect benefic în cazul arsurilor stomacale. Mai mult, teiul tratează şi stările de greaţă şi senzaţia de vomă.