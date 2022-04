Azerbaidjan și Armenia au convenit să încheie un acord de pace

Azerbaidjanul și Armenia au convenit să dispună miniștrilor de externe să înceapă munca asupra unui viitor acord de pace.

Potrivit Report, despre acest lucru a declarat președintele Consiliului UE, Charles Michel, după a doua întîlnire trilaterală cu președintele azer Ilham Aliyev și premierul armean Nikol Pashinyan.

"Atît președintele Ilham Aliyev, cît și premierul Nikol Pashinyan și-au exprimat dorința de a avansa rapid către un acord de pace între cele două țări. În acest scop, s-a decis dispunerea miniștrilor de externe să elaboreze pregătirea unui viitor tratat de pace în care să fie soluționate toate problemele necesare", a spus Charles Michel.

Remarcăm faptul că, la 6 aprilie, la Bruxelles, președintele Azerbaidjanului, Ilham Aliyev, sa întîlnit cu președintele Consiliului European, Charles Michel, și cu premierul Armeniei, Nikol Pashinyan. Întîlnirea a durat mai mult de 4 ore.

După această întîlnire, Charles Michel a spus că între Azerbaidjan și Armenia a început procesul de încheiere a unui acord de pace, dar este greu de prezis cît timp va dura semnarea acestui document.

"Dar în timpul primei mele întâlniri personale cu ambii lideri la Bruxelles, în decembrie, am simțit că părțile sînt gata să se asculte reciproc și să înțeleagă mai bine problemele celuilalt, precum și prioritățile lor. Acesta a fost primul element important. Între timp, am avut convorbiri telefonice regulate cu ambii lideri. Ne-am pregătit mult pentru întîlnirea de astăzi și am găsit timp pentru aceasta", a declarat președintele Consiliului UE.

Întrebat despre atitudinea părților față de acordul de pace, Charles Michel a subliniat următoarele: "Sînt sigur că astăzi am făcut un pas important în direcția cea bună. Desigur, acest lucru nu înseamnă că totul s-a rezolvat. Dar înseamnă că am făcut progrese. Pentru că înțelegem mai bine care sînt elementele importante pentru a ajunge la un numitor comun, pentru a asigura pacea, securitatea și stabilitatea în întreaga regiune și, sperăm, pentru a ajunge la un acord durabil cît mai curând posibil".