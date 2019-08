Avertisment: Semințele de in, pericol de intoxicații

Este un aliment la modă al zilelor noastre, fiind recomandat de guru ai wellness-ului, pentru o viață echilibrată și sănătoasă.

Oamenii de știință lansează un avertisment asupra consumului de semințe de in. În cantități mari, poate provoca intoxicații cu cianură.Semințele de in sînt bogate în fibre, acizi grași Omega-3 și micronutrienți. În tendința actuală, se pun în cereale, la micul dejun sau sînt amestecate în smoothie-uri.Dar semințele conțin, de asemenea, un compus natural numit amigdalină, un tip de ”glicozidă cianogenă” care poate produce gaz de cianură pe măsură ce se degradează, potrivit Daily Mail . Mai multă cianură este eliberată dacă semința de in a fost măcinată - o formă în care este vîndută în mod obișnuit, pentru că semințele în sine sînt destul de dure.Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară a publicat un avertisment cu privire la semințele de in. O treime dintr-o linguriță poate fi periculoasă pentru un copil, cum trei lingurițe la aceeași masă sînt periculoase pentru un adult.Semnele de intoxicații cu cianuri includ dureri de cap, confuzie, agitație, bătăi neregulate ale inimii și probleme cu respirația. În cazuri grave, poate fi letală.Daune pe termen lung, inclusiv probleme neurologice, pot rezulta din expunerea repetată.Raportul EFSA concluzionează că consumul a 1,3 g de semințe de in - o treime dintr-o linguriță - ar putea duce la cantitatea de cianură din corpul unui copil care atinge niveluri periculoase. Toate cifrele sale se bazează pe ”cel mai rău scenariu”, care presupune că semința de in conține o concentrație mare de glicozidă cianogenă. Raportul avertizează: ”Ținînd cont de toate incertitudinile, nu se poate exclude un risc pentru grupele de vîrstă mai tinere dacă se consumă semințe de sol (de exemplu, atunci cînd sînt puse în blender)”.