Apa cu sare, remediu din bunici pentru multe boli

Tratamentul cu sare este cunoscut de secole, dar astazi este in vigoare, din cauza fiabilitatii si eficientei acesteia.

In fiecare zi, oamenii se confrunta cu diferite boli care duc la probleme de sanatate si provoca tot felul de complicatii ale organelor interne. Pentru a evita acest lucru, este necesar sa se ia masuri in timp util.Chiar daca in ziua de azi exista o varietate de medicamente cu care puteti trata diverse afectiuni, multi oameni prefera metodele traditionale de tratament, una dintre ele fiind utilizarea de apa fierbinte cu sare, care s-a dovedit eficienta in tratarea multor afectiuni de-a lungul anilor.Va confrunti cu dureri in gat si tuse? Atunci faceti gargara cu apa sarata. Dizolvati 2 lingurite de sare intr-un pahar cu apa calduta. Faceti gargara cu aceasta solutie de 2 ori pe zi. Daca dupa 3 zile durerile si tusea nu trec, trebuie sa mergeti la doctor, deoarece poate fi vorba despre o infectie care necesita un tratament specific.Puteti trata ciuperca piciorului cu apa si sare. Pentru aceasta afectiune nu este nevoie sa faceti bai totale cu sare, ci doar sa pregatiti o solutie salina pentru picioare, cu o concentratie ridicata. Stati cu picioarele in apa timp de 15 minute, apoi tamponati excesul de lichid cu un prosop curat. Nu clatiti solutia salina.Apa cu sare incepe sa activeze glandele salivare din gura, eliberand amilaza. Pasul initial din procesul de digestie este foarte important. In stomac, sarea naturala stimuleaza acidul clorhidric, ajutand la producerea acestuia si o enzima care digera proteinele, amandoua ajutand la descompunerea mancarii. De asemenea stimuleaza secretia din tracul intestinal si ficat ajutand cu digestia.Apa fierbinte cu sare poate fi bauta pentru tensiune arteriala. Reteta este simpla, beti o solutie slaba de apa sarata.