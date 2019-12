Alimentele care te pot ajuta să îţi păstrezi sănătatea în post Diverse 15 decembrie 2019, 23:30

Dacă vrei să nu te îmbolnăveşti în timpul postului, ar fi ideal să adaugi în meniul tău aceste alimente, care pot reprezenta şi o sursă excelentă de vitamine.

Tofu este o sursă extraordinară de proteine, zinc, fier şi chiar acizi graşi omega 3. De asemenea, asigură un aport important de calciu, aproxiv 100 mg pentru 100 g, dar şi de vitamina D. Cel mai bine este să alegeţi tofu mai tare, pentru că îţi păstrează mai bine forma în preparate.

Lintea poate fi o excelentă sursă de proteine şi de fibre. Totuşi, lintea are avantajul de a avea fier într-o cantitate considerabilă, dar şi vitamine din grupul B. Supa de linte este o alegere excelentă, pentru că poate fi consumată atît rece, cît şi caldă. Din linte se mai pot face salate, este perfectă şi în combinaţie cu morcovi.

Fasolea nu lipseşte din meniul romînilor. Varianta cea mai savuroasă este cu carne, dar există o mulţime de preparate vegetariene. Nu trebuie să vă opriţi la fasolea albă, ci puteţi alege din multitudinea de variante de pe piaţă. Fiecare dintre ele are aromă şi texturi diferite. Orice alt tip aţi alege, trebuie să ştiţi că fasolea este bogată în potasiu, zinc, grupul de vitamine B şi calciu.

Nucile de orice fel sînt gustări excelente, bogate în proteine. Fiecare varietate are proprietăţile sale nutritive, de aceea este bine să consumaţi amestecuri de nuci. Pentru un plus de textură, pot fi adăugate în salate de orice fel, în supe cremă sau în deserturi.