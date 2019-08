Alimentele care nici nu bănuiai că pot provoca alergii alimentare

Le includem zilnic în meniul nostru, dar, uneori, pot fi extrem de periculoase. Cinci alimente populare sînt responsabile pentru mai mult de 50% dintre alergiile alimentare, iar cei afectați pot suferi oricînd un șoc anafilactic, o reacție ce le poate pune viața în pericol.

Singurul tratament care poate da rezultate este evitarea alergenului cu totul, un lucru dificil pentru cai care obișnuiesc să consume lapte, ouă sau grîu. Din fericire, există alternativele alimentare.Alergia la proteinele din lapte de vacă afectează pînă la 7,5% dintre copii. În schimb, la vîrsta adultă, lucrurile sînt diferite, deoarece toleranța se dezvoltă în 51% dintre cazuri în decurs de doi ani, iar în 80% dintre cazuri în decurs de doi pînă la trei ani. Alergia este reacția imunologică la una sau mai multe proteine ​​din lapte. În general, pentru a o trata, trebuie să evitați consumul total de lapte şi produse lactate.Ouăle se regăsesc într-o gamă largă de produse alimentare, așa că evitarea lor poate fi o provocare. Persoanele care au dezvoltat o alergie la ouă este important să înțeleagă potențialul de expunere accidentală. Acest lucru se poate întîmpla unde iau masa, inclusiv în restaurante şi brutării. În plus, ouăle se pot întîlni în băuturile pe bază de alcool sau de cafea. De asemenea, se regăsesc în produsele de panificație.Produsele care conţin arahide au fost interzise, în SUA, în foarte multe școli, dar şi la petrecerile pentru copii. În America, aproximativ 2% din populație are o alergie la arahide, iar procentul continuă să crească. Dacă nucile cresc în copac, arahidele se încadrează în categoria leguminoaselor, pentru că provin din pămînt. De aceea, oamenii pot fi alergici la arahide, dar nu la nuci, şi viceversa. Persoanele care dezvoltă acest tip de alergie pot avea reacții şi la urmele de arahide. Alergia pot fi prezentă încă de la începutul vieții, iar, de multe ori, nu poate fi depășită. Copiii care au fost diagnosticați cu această afecțiune s-au confruntat cu simptomele încă de la prima expunere.Şi nucile fac parte din categoria alimentelor care provoacă reacții alergice, asemenea altor fructe cu coajă lemnoasă, renumite pentru reacțiile alergice fatale. Persoanele care sînt alergice la nuci pot avea reacții adverse şi la alune, migdale, pecan, fistic etc.Alergia la grîu este greu de ținut sub control, deoarece grîul se găsește în multe alimente, inclusiv ketchup, sos de soia şi bere. Există chiar şi produse cosmetice pe bază de grîu.