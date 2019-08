Alimente potrivite să le mănînci pentru a obține bronz perfect

Ce ne dorim pe timpul verii, pe lîngă vacanţele însorite şi rochiile vaporoase? Răspunsul este un bronz perfect. Dar din păcate, acesta poate avea şi efecte nedorite asupra pielii, iar des întîlnite sînt deshidratarea, petele pigmentare şi erupţiile cutanate.

Dr. Adina Şerban, medic dermatolog, spune că o dietă echillibrată şi variată este la fel de importantă ca şi produsele de îngrijire şi tratamentele dermatocosmetice pe care le folosim, anumite alimente fiind esenţiale pentru menţinerea sănătăţii şi tinereţii pielii chiar şi după o vară în care ne-am expus la soare.Pe timpul verii avem la dispoziţie multe fructe şi legume bogate în antioxidanţi şi minerale, care întăresc celulele pielii şi le fac mai rezistente în lupta cu radicalii liberi.“Pepenele verde, un simbol al verii, conţine în proporţie de 90 la sută apă, care ajută la hidratarea pielii, precum şi vitamina C, necesară pentru producţia de colagen. Proprietăţile sale antioxidante îl fac extrem de eficient în combaterea efectelor radicalilor liberi şi, implicit, în prevenirea semnelor de îmbătrînire. Aceleaşi efecte le au şi roşiile, datorită conţinutului de licopen, care nu numai că susţine producţia de colagen, dar ameliorează şi ridurile fine. La rîndul lor, dovleceii sînt o sursă importantă de mangan, un mineral care ajută la combaterea efectelor negative ale soarelui prin stimularea producţiei de de colagen şi creşterea elasticităţii pielii”, spune doamna doctor Adina Şerban.Grăsimile sănătoase sînt esenţiale pentru întărirea barierei naturale a pielii şi menţinerea umidităţii şi elasticităţii acesteia, lipsa lor avînd ca efect o piele uscată şi ternă, păr subţire şi unghii fragile, casante.“Acizii graşi Omega 3 şi 6 au proprietăţi antiinflamatorii puternice, fiind eficienţi în ameliorarea a diferite probleme ale pielii, cum ar fi roşeaţa şi inflamaţia asociate cu eczeme, psoriazis, rozacee sau dermatită. În plus, includerea lor în alimentaţie va avea efecte antiaging, ajutînd la menţinerea pielii moi, suple, hidratate şi netede. O sursă foarte bogată de grăsimi sănătoase omega-3 este peştele gras, în special somonul, macroul, heringul, păstrăvul, sardinele şi tonul, dar şi ouăle, seminţele de chia, seminţele de in, seminţele de cînepă şi nucile”, spune specialistul dermatolog.Fitonutrienţii numiţi carotenoizi, unii dintre cei mai importanţi antioxidanţi, se regăsesc în fructele şi legumele roşii, galbene sau portocalii. Acestea ajută la protejarea pielii de efectele radicalilor liberi, dar şi la obţinerea unui bronz frumos şi uniform.“Există, de asemenea, teorii conform cărora alimentele bogate în carotenoizi pot ajuta la protejarea împotriva arsurilor solare, avînd rolul unui SPF natural. Cu toate acestea, o dietă bogată în carotenoizi cu siguranţă nu va fi la fel de eficientă precum folosirea unor produse special create în acest sens, aşa că este indicat să folosim metode mai sigure de protecţie solară. Alimentele cu un conţinut ridicat de carotenoizi sînt: morcovii, dovleacul, roşiile, mango, spanacul”, explică doamna doctor Adina ŞerbanHidratarea este foarte importantă pentru sănătatea corpului şi, aşa cum vine observăm, este esenţială în orice situaţie, apa fiind cel mai important „nutrient” pentru toate funcţiile organismului uman, fiind totodată indispensabilă pentru a menţine sănătatea, hidratarea, elasticitatea şi tinereţea pielii. Apa simplă sau carbogazoasă, ceaiurile, sucurile de fructe sau legume, supele, fructele şi legumele crude sînt toate surse de hidratare a pielii, care ajuta la eliminarea toxinelelor si prevenirea ridurilor.