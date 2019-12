Alimente din frigider care te otrăvesc Diverse 2 decembrie 2019, 02:01

Numeroase alimente care se găsesc în supermarketuri sînt pline de ingrediente nocive. Vezi ce nu ar trebui să ai niciodată în frigider.

Pateurile



Pateurile sînt considerate alimente de foarte proastă calitate, potrivit healthylifetricks.com. Conțin cea mai ieftină carne, iar 50% din compoziția lor este reprezentată de apă, grăsimi, sare, condimente, intestine, piele etc. De altfel, pateul conține o cantitate foarte mare de sare, dar nu îți poți da seama din cauza unor substanțe care neutralizează gustul. La fel de nesănătoase sînt și cele vegetale, făcute din soia sau ciuperci. Au o cantitate mare de uleiuri vegetale, iar nivelul de grăsime conținut este mai mare decît doza recomandată.

Margarina

Margarina este făcută din uleiuri vegetale hidrogenate de floarea soarelui sau porumb. În ulei se adaugă vitaminele A, D și E și se amestecă pînă cînd se obține consistența untului. În timpul producției margarinei se obțin grăsimi trans, care cresc nivelul colesterolului rău. Consumul acestui produs crește riscul apariției bolilor cardiovasculare.



Maioneza



Maioneza conține 75% ulei de floarea soarelui, iar 100 de grame de maioneză au mai multe calorii decît 100 de grame de bacon, fără nutrienți și vitamine. Maioneza light are mai puține grăsimi, dar nu are nicio valoare nutrițională.