Prediabetul este caracterizat prin prezența valorilor crescute ale zahărului în sînge, dar nu suficient de mult încît persoana în cauză să fie diagnosticată cu diabet. Atenție! Studiile arată că 1 pînă la 3 pacienți din 4 care sînt diagnosticați cu o formă de prediabet vor face diabet zaharat mai tîrziu.

Specialiștii spun că nu există alimente care să scadă nivelul de zahăr din sînge, numai insulina sau medicamentele o pot face, precum și exercițiile fizice. Însă există alimente pe care le poți mînca fiindcă au un indice glicemic scăzut. Practic, acest lucru înseamnă că aceste alimente nu vor crește nivelul de zahăr din sînge.Modul în care un aliment poate modifica glicemia este exprimat prin indicele glicemic (IG) al acestuia. Mai exact, cu cît un aliment are un IG mai mare, cu atît capacitatea acestuia de modificare a nivelului glucozei din sînge este mai mare.Iată alimente care țin glicemia sub control:Afinele -sînt renumite pentru conținutul scăzut de fructoză, adică împiedică acumularea de glucoză în sînge. În plus, sînt bogate în antioxidanți.Avocado – fiind bogat în grăsimi mononesaturate care împiedică eliberarea zahărului în fluxul sangvin. Mai mult, poate îmbunătăți sensibilitatea la insulină, poate duce la creșterea sentimentului de sațietate și are impact pozitiv asupra tensiunii arteriale. Mai mult, sînt studii care spun că avocado poate duce la micșorarea riscului de sindrom metaboli dar și de boli cardiovasculare.Citricele – sînt bogate în antioxidanți și în plus au proprietăți asemănătoare cu insulina, fiind ideale pentru persoanele diagnosticate cu diabet zaharat tip 2.Oțetul de mere – poate ajuta la controlul nivelului ridicat de zahăr din sînge, motiv pentru care este adesea folosit ca un tratament natural pentru diabet zaharat.Ouă – sînt bogate în fibre şi sărace în carbohidraţi şi glucide, deci ţin de foame fără să îngraşe şi ţin sub control nivelul de zahăr din sînge.Scorțișoara – ajută la slăbire, reduce rezistenţa la insulină, scade nivelul de colesterol rău din organism şi previne astfel apariţia bolilor cronice precum diabetul, afecţiunile cardiovasculare şi obezitatea.Semințe de Chia – au proprietăţi antiinflamatorii şi reglează nivelul de colesterol. În plus, sînt bogate în fibre, acid folic, calciu, fier potasiu şi magneziu, minerale cu rol esenţial în echilibrarea nivelului de zahăr din sînge. Mai mult, acestea sînt benefice și bogate în fibre și grăsimi sănătoase, omega-3, calciu și antioxidanți. Studiile au arătat că dietele care au aceste semințe pot contribui la scăderea colesterolului LDL și a trigliceridelor.Peștele ajută organismul să se mențină sănătos. Deoarece proteinele nu afectează nivelurile de zahăr din sînge, nu au un clasament GI și nu vor crește nivelul de zahăr din sînge. Poți consuma somon, păstrăv, ton, macrou.Usturoiul are potențialul de a ajuta la administrarea glicemiei. Rapoartele arată că aportul de usturoi poate scădea glucoza din sînge, ceea ce reprezintă nivelul zahărului din sînge atunci cînd nu ați mîncat. Studii similare sugerează, de asemenea, că ceapa are efecte pozitive asupra nivelului zahărului din sînge.Vișinele. Deși mai toate fructele pot crește nivelul de zahăr din sînge, unele au un scor IG mic. Vișinele au o substanță chimică numită antociani. Studiile au produs dovezi experimentale că antocianii pot proteja împotriva diabetului și a obezității.Migdalele pot ajuta la reglarea și reducerea creșterii zahărului din sînge după mese și prevenirea diabetului.Uleiul de măsline – este bogat în grăsimi sănătoase, care împiedică acumularea grăsimii viscerale, dar care reduce şi rezistenţa la insulină. Datorită antioxidantului puternic, oleocanthal, uleiul de măsline reduce, de asemenea inflamaţia, una dintre cauzele principale ale diabetului zaharat. Ţinerea inflamaţiei sub control este esenţială pentru prevenirea diabetului de tip 2.