Alimente care ajută la întărirea sistemului osos

Sistemul osos poate fi ajutat. Osteoporoza este o boală frecvent întîlnită mai ales la femeile trecute de prima tinerețe, mai exact la cele care au ajuns la menopauză.

Osteoporoza este o afecțiune care trebuie ținută sub control, ea duce la fragilizarea oaselor și chiar și de la cel mai mic efort sau mișcare bruscă se poate ajunge la fracuri osoase. Anumite alimente pot contribui la menținerea sănătății osoase.Principalii factori de risc osteoporozei sînt: indicele de masă corporală scăzut (<18,5 kg/m2), vîrsta înaintată, lipsa exercițiului fizic, antecedentele de fracturi osoase și fumatul.Modul în care o persoană își controlează alimentația are un rol foarte important în prevenția aceștei afecțiuni. Altfel spus, alimentația este aliatul principal pentru menținerea unui sistem osos puternic. Totodată, un stil de viață activ și practicarea exercițiilor fizice, pot încetini efectul de demineralizare al oaselor. Mersul pe bicicletă, urcatul scărilor, yoga, tenisul, sînt activități recomandate pentru întărirea oaselor.Calciul, vitamina D, magneziul, proteinele, acizii grași Omega-3, vitaminele A, C și K sînt esențiale pentru sănătatea oaselor.Legumele cu frunze verzi sînt bogate în calciu care ajută la îmbunătățirea sistemului osos. Spanac, ștevie, broccoli, praz, sparanghel sau salată verde, toate conțin vitamine și nutrienți necesari întăririi sistemului osos: vitamina K, magneziu, siliciu. De asemenea, și cerealele sînt bogate în fibre, carbohidrați, vitamine, minerale, iar includerea lor în alimentație contribuie la sănătatea generală a organismului, inclusiv a sistemului osteo-articular. Așa că mănîncă cu încredere la micul dejun fulgii de ovăz, grîul, ovăzul integral, secara integrală.Portocale. Acestea sînt bogate în vitamina C, care este necesară pentru formarea colagenului și contribuie la sănătatea oaselor. De asemenea, conține vitamina A care este esențială pentru creșterea scheletului normal.Laptele este o sursă excelentă de calciu și te va ajuta să-ți menții oasele puternice. O ceașcă de lapte îți oferă o treime din necesarul zilnic de calciu. Laptele este, de asemenea, bogat în vitamina D care va ajuta corpul să absoarbă calciu.Smochine. Acesta conțin minerale și vitamine care sînt esențiale pentru sănătatea osoasă. O ceașcă de smochine conține 180 de miligrame de calciu, dar și vitaminele C și K. În plus, sînt ideale și la menținerea siluetei, deoarece smochinele crude au un conținut scăzut de calorii dar un conținut ridicat de fibre, așa că facilitează digestia.Fructele de kiwi sînt bune pentru oase deoarece sînt bogate în vitamina C și în magneziu. În plus, au și vitaminele A și K, dar și calciu.Semințele de dovleac. Acestea conțin calciu, proteine dar și acizi grași Omega 3 necesari sistemului osos. Le poți adăuga în salata ta oricînd.