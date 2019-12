Albinele au fost declarate cele mai importante ființe de pe planetă

Hărnicuțele albine au fost declarate cele mai importante ființe vii de pe această planetă, se arată în concluziile Earthwatch Institute la întîlnirea Royal Geographic Society din Londra.

Albinele se află pe lunga listă a speciilor aflate pe cale de dispariție, cu o scădere a populației de aproape 90% iar acesta este un pas foarte important deoarece 70% din producția noastră alimentară se bazează pe albine, iar dacă acestea dispar, toată fauna va dispărea odată cu ele.Albinele sînt cruciale pentru păstrarea echilibrului ecologic și a biodiversității în natură și oferă unul dintre cele mai recunoscute servicii ecosistemice, adică polenizarea, care permite producerea de alimente.În acest fel, acestea protejează și mențin ecosistemele, speciile de animale și plante și contribuie la diversitatea genetică și biotică.Albinele acționează, de asemenea, ca indicatori naturali ai stării mediului. Prezența, absența sau cantitatea acestora ne spune cînd ceva este în neregulă cu mediul înconjurător și dacă este necesară o anumită acțiune.Prin respectarea dezvoltării și sănătății albinelor, este posibil să se constate schimbările din mediu și să se implementeze măsurile de precauție necesare la timp.Albinele sînt indicatorul ecosistemelor care funcționează bine ~ José Graziano da Silva, Director-General of the Food and Agriculture Organization ~Cantitatea de culturi care depinde de polenizatori s-a triplat în ultimele cinci decenii, iar albinele joacă un rol important în raport cu domeniul de producție agricolă. Polenizarea eficientă crește cantitatea de produse agricole, îmbunătățește calitatea acestora și îmbunătățește rezistența plantelor la dăunători.Plantele cultivate care depind de polenizare sînt o sursă vitală de venit pentru fermieri, în special fermierii mici și fermele deținute de familii din țările în curs de dezvoltare. Mai mult, aceștia oferă locuri de muncă și venituri milioane de oameni.Extincția lor la sol este o problemă extrem de serioasă și este cauzată în mare parte de pesticide, defrișări și lipsa florilor.Dacă albinele dispar, oamenii mai au 4 ani de trăit ~ Albert Einstein ~În plus, Centrul de antreprenoriat în apicultură al Universității Mayor (CeapiMayor) și Corporația Apicol din Chile (Cach) au realizat un studiu cu sprijinul Fundației pentru Inovare Agrară (FIA), care a constatat că albinele sînt singurele vieți care nu poartă orice tip de agent patogen.Activiștii avertizează că ar trebui să fim mult mai atenți cu natura, să interzicem pesticidele și să le înlocuim cu o alternativă mai sănătoasă, deoarece timpul se scurge rapid și ne putem trezi într-o situație ireversibilă.Numeroase celebrități de pe mapamond s-au alăturat acestor eforturi de susținere a albinelor. Cunoscutul actor, Morgan Freeman, și-a transformat proprietatea de aproape 50 de hectare din Mississippi într-un imens sanctuar pentru albine, amintindu-ne astfel că acestea sînt fundamentul creșterii planetei și anume vegetația.