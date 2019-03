Afecțiuni anunțate de foamea exagerată Diverse 24 martie 2019, 02:31

Senzația de foame poate adesea să ascundă anumite afecțiuni mai greu de depistat, motiv pentru care trebuie să ții cont de simptomele transmise de organismul tău.

Apetitul este o reacție normală a orgnismului atunci cînd nu mai are suficiente resurse pentru a te susține în activitățile tale, însă un apetit crescut în unele cazuri poate fi un răspuns fiziologic normal la copiii aflați în perioada de creștere, la personele care depun efort fizic sau in timpul schimbărilor hormonale cauzate de menstruație.

Dacă nu te regăsești în niciuna dintre situațiile expuse mai sus, atunci senzația constantă de foame poate fi unul dintre simptomele unor boli, sau poate fi modalitatea prin care organismul să reacționeze la o perioadă stresantă, sau depresiei ori anxietății.



Foamea exagerată și diabetul zaharat

Zahărul, odată ajuns în organism, se transformă în glucoză. Aceasta este rapid transportată către celule și se tranformă ulterior în energie.

Dacă apar modificări la nivelul pancreasului sau în procesele metabolice și zahărul nu mai este metabolizat corect, atunci foamea exagerată depinde de instalarea diabetului zaharat. Astfel, organismul, în încercarea sa de a-şi autoregla nivelul de zahăr din sînge, va transmite semnale că nu are suficient combustibil.

Cum ai observat că te confrunți cu acest simptom, nu ezita să mergi la medicul specialist. Depistat în stadiul incipient, este mult mai ușor de ținut în frîu.