Adaugă asta în cafeaua de dimineață ca să arzi calorii toată ziua

Nu există dimineți fericite fără cafea, așa cum nu există cafea fără un mic secret, care să ne facă viața mai frumoasă.

Fie că este vorba de anumite arome (scorțișoară, rom, cocos), de puțin lapte sau de un singur cubuleț de zahăr, nicio cafea nu poate fi completă fără un ingredient special.

Totuși, aceste mici trucuri pot contribui la acumularea de kilograme. Ce este de făcut în acest caz? Trebuie să ne îndreptăm atenția asupra ingredientelor naturale, care să ne ajută să ardem calorii toată ziua. Astfel, te poți bucura de o cafea delicioasă, care te ajută să slăbești în același timp. Ești curioasă despre ce este vorba? Află mai jos!

Iată ce trebuie să adaugi în cafea în fiecare dimineață pentru a slăbi!

Cafeaua nu este doar o băutură caldă și delicioasă pe care o bei dimineața, ci are și nenumărate beneficii asupra sănătății. Cafeina îți stimulează metabolismul dimineața, iar consumul moderat te ajută să îți păstrezi sănătatea inimii și te protejează de multe boli. Pentru a spori aceste beneficii, poți adăuga doar 3 ingrediente, care te vor ajuta să arzi rapid caloriile. Iată care sînt acestea:

Ulei de cocos

Uleiul de cocos este o grăsime în esență, însă o grăsime sănătoasă! În timp ce majoritatea grăsimilor conțin acizi grași, cei ai uleiului de cocos sînt metabolizați diferit. Aceștia sînt trimiși direct către ficat din sistemul digestiv, unde sînt folosiți pentru energie, nu depozitați în straturile de grăsime din corp. Uleiul de cocos intensifică astfel metabolismul, iar grăsimea este arsă mult mai rapid.

Scorțișoară

Scorțișoara este cunoscută încă din cele mai vechi timpuri pentru proprietățile sale medicinale. Aceasta conține antioxidanți și are proprietăți antiinflamatoare, care te ajută să lupți împotriva infecțiilor și inflamațiilor existente în corp. De asemenea, acest ingredient reduce nivelul de zahăr din sînge și instalează mai rapid senzația de sațietate, ceea ce provoacă pierderea kilogramelor în plus. Scorțișoara determină metabolismul să folosească zahărul pentru energie, iar în acest mod acizii grași nu se mai depun. Există două tipuri de scorțișoară: Cassia și Ceylon. Ceylon se pare că are mai multe beneficii și este recomandată a fi consumată în cafeaua de dimineață.

Miere

Da, știm că mierea este dulce, dar e plină de proprietăți benefice! În mod normal, pentru a digera zahărul, organismul folosește vitaminele și mineralele depozitate, esențiale pentru dizolvarea grăsimilor, reducînd această cantitate necesară. Mierea conține de fapt nutrienți, printre care se numără și fier, sodiu, potasiu, fosfor, zinc și calciu, astfel încît procesul de digerare este echilibrat.

Mierea mai este și o sursă bună de vitamine și poate crește nivelul de colesterol bun din corp, ajutîndu-te să duci o viață mult mai activă și sănătoasă și să slăbești mai ușor. Pentru cele mai bune rezultate, trebuie să folosești miere proaspătă, organică, nefiltrată, nepasteurizată.

Adaugă acest amestec în cafeaua de dimineață pentru a slăbi!

1 linguriță de scorțișoară;

¾ ceașcă de ulei de cocos (aproximativ 335 ml);

½ ceașcă de miere proaspătă (aproximativ 125 ml).

Amestecă toate ingredientele pînă se combină și depozitează-le într-o cană acoperită sau într-un borcan. Adaugă la cafeaua ta de dimineață 1-2 lingurițe din acest mix cît încă mai este fierbinte. Amestecă și savurează băutura preferată în fiecare dimineață!