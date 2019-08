Aceste plante cicatrizează foarte repede rănile

Nu doar pătlagina poate cicatriza rapid rănile. Sînt și alte plante eficiente și toate ne sînt dăruite de natură pentru sănătatea noastră…

Cunoștințele despre aplicarea plantelor în anumite situații ne pot fi de mare folos. De exemplu, în pădure nu întotdeauna aveți la îndemînă medicamente, cînd trebuie să acordați primul ajutor: cineva și-a rănit piciorul. Însă totul de ce avem nevoie se află chiar sub picioarele noastre și trebuie doar să întindem mîna și să alegem frunzulița sau floricica potrivită.Mulți știu că pătlagina – ajutorul călătorului – crește de-a lungul drumurilor, practic peste tot. Semințele de pătlagină se prind de încălțămintea omului și astfel se răspîndește peste tot. De aceea, indienii au numit această plantă „urma omului alb”, pentru că anume așa a ajuns pătlagina în America. Dacă veți aplica frunza de pătlagină pe locul afectat, durerea și disconfortul se vor reduce treptat, iar peste un timp veți uita de problema voastră. Frunzele proaspete de pătlagină vă vor ajuta și în alte situații: în cazul arsurilor, rănilor și mușcăturilor insectelor.Traista ciobanului. Este o plantă răspîndită pe larg, catalogată drept buruiană. Are semințe sub formă de triunghi, ce seamănă cu trăistuțe mici, de unde și vine denumirea plantei. Primul ajutor poate fi acordat de frunzele planei atît în sare proaspătă, cît și uscată – ele opresc sîngele.Piperul de baltă. Se întîlenște mai rar, decît traista ciobanului. Crește în apropierea rîurilor, canalelor. Tulpinile se înroșesc toamna. Fructele piperului de baltă au un gust iute, ce seamănă cu ardeiul iute, ce determină denumirea plantei. La oprirea sîngelui se folosesc frunzele, care trebuie pisate pînă la apariția sucului, iar ulterior aplicate pe rană. În afara proprietăților de coagulare a sîngelui, planta are proprietăți bactericide. Piperul de baltă poate fi strîns și aplicat în aceleași scopuri sub formă de decoct. Se colectează în luna iunie.Liliacul la fel este un remediu ce ajută la cicatrizarea rănilor. În acest scop se folosesc frunzele proaspete ale plantei, mărunțindu-le în prealabil. Pe timpul războiului, din cauza deficitului de medicamente, medicii utilizau pe larg această proprietate a liliacului.Papură (plantă de baltă cu știuleți cafenii, numită eronat stuf). În cazul arsurilor, rănilor, zgîrîieturilor se aplică frunzele mărunțite ale acestei plante, care contribuie la cicatrizare.Coada șoricelului. Această plantă oprește foarte repede sîngele, sporind coagularea lui. De asemenea ajută la cicatrizarea rănilor. Totodată, aplicarea acestei plante previne infectarea rănilor, chiar dacă acestea nu au fost prelucrate în modul cuvenit. La necesitat, rupeți frunze de coada șoricelului, frecați-le cu degetele pînă la apariția sucului, picurați-l direct pe rană, iar deasupra aplicați terciul obținut din plantă. Pentru a sporit efectul, acest compres trebuie aplicat la fiecare două ore.După aceeași metodă puteți folosi și alte plante: frunze de zmeură de pădure, stevie, urzică, brusture, podbal, plămănărică, splinuță, troscot, veronică etc. Mușchiul Sphagum este un material minunat pentru pansamente, accesibil în pădure, care s-a recomandat foarte bine în cadrul acțiunilor militare din trecut, cînd livrarea preparatelor medicale era imposibilă. Mușchiul trebuie umezit și scurs, astfel el va îmbiba bine sîngele și puroiul. Această plantă crește în locuri mlăștinoase, lângă afine și merișoare.Cu siguranță că vara aceste plante pot fi găsite în orice loc, în caz de necesitate. Pentru a avea remediile naturale la îndemînă și iarna, le puteți colecta vara.