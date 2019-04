Aceste flori sînt utile pentru sănătate

Florile au utilizări diverse şi variate: medicinale, gastronomice, cosmetice.

Florile medicinale utilizate extern

Florile medicinale utilizate extern

Florile comestibile

Florile plantelor aromatice

Florile pentru frumuseţe

Aprovizionarea cu flori

Dacă aveţi un dubiu cît de mic în privinţa siguranţei în ceea ce priveşte consumul sau identificarea vreunei flori, în special a uneia sălbatice, cereţi sfatul farmacistului sau al unui botanist (amator sau profesionist) şi nu ezitaţi, în niciun caz, să utilizaţi un atlas botanic ( carte care descrie plantele ce cresc într-un anumit loc).Aceste flori tratează micile neplăceri dermatologice din viaţa de zi cu zi. Floarea de arnică este utilizată pentru a accelera vindecarea loviturilor, a contuziilor, a echimozelor, a vînătăilor… în timp ce florile de calendula (gălbenele) sînt recomandate mai degrabă drept cicatrizant în cazurile de arsuri solare, de iritaţii cutanate şi de plăgi mici. Acestea se utilizează sub formă de crème, de alifii, de infuzii, de tinctură-mamă şi macerate uleioase.Plantele medicinale utilizate pe cale orală sînt cel mai frecvent ingerate sub formă de infuzii sau decocturi. Este vorba în special de albăstrea, nalbă de pădure, muşeţel roman, romaniţă, mac de camp, hibiscus, violetă, portocal amar, creţuşcă, podbal sau trifoi roşu. Unele dintre acestea sînt comestibile, altele sînt disponibile sub formă de extracte fluide, de tinctură-mamă, de capsule sau uleiuri esenţiale.Alegeţi întotdeauna florile cele mai parfumate. Florile medicinale din grădină care pot fi mîncate sînt florile de năsturei, de limba- mielului şi de nalbă de pădure, petalele de gălbenele, de trandafir şi de Echinacea, florile şi bobocii de arpagic. Şi alte flori din grădina de flori şi cea de zarzavaturi sînt comestibile, cum ar fi florile anumitor varietăţi de crin sălbatic, florile de dovlecei, de brumărele sau de crăiţe, petalele de crizantemă sau de mărăriţe japoneze.O mare varietate de flori sălbatice şi-ar putea găsi locul în bucătăria dv: socul, leurda, urzica moartă, teiul, macul de camp, nalba de pădure, luminiţa-nopţii, trei- fraţi- pătaţi, păpădia, violeta.Florile ierburilor aromatice, medicinale şi condiment sînt, desigur, comestibile. Acestea prezintă, în general, proprietăţi similare cu cele ale plantelor de origine, dar au un parfum uşor diferit. Este vorba de florile de iymă, cimbru, rozmarin, salvie, levănţică, roiniţă, măghiran, busuioc turces. Puteţi, de exemplu, să le consumaţi în stare naturală într-o salată sau într-un zahăr aromatizat, ori să le infuzaţi.Anumite flori, şi în special uleiurile vegetale extrase din seminţele acestora, se folosesc pe cale internă şi externă: acestea sînt uleiurile de limba- mielului şi de luminiţa nopţii. Alte flori se utilizează pe cale externă: menţionăm în special trandafirul, iasomia, albăstreaua, muşeţelul roman, romaniţa, ţintaura mica, năstureii, rostopeasca, portocalul, în stare naturală sau sub formă de ape florale sau de uleiuri esenţiale.Ideal ar fi să vă aprovizionaţi din grădina dv de flori sau din cea de zarvat, unde aţi avut mare grijă să alegeţi bine plantele pe care să le plantaţi şi să le verificaţi temeinic identitatea. În plus, puteţi controla în întregime tratamentele şi să cunoaşteţi exact calitatea florilor pe care le veţi utiliza.Aveţi grijă să alegeţi un loc îndepărtat de orice formă de poluare umană ( drumuri, produse chimice)şi animală (turme). În ceea ce priveşte achiziţionarea florilor, alegeţi-le neapărat pe cele provenite din agricultura bio, în special dacă intenţionaţi să le consumaţi. Mai ales, nu mîncaţi flori de la florărie, ci interesaţi-vă mai degrabă pe la fermieri sau pe la producătorii de fructe şi legume bio.