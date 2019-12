A fost numit cel mai periculos pentru sănătate regim al mașinii de spălat

Temperaturile mai scăzute utilizate de mașina de spălat care economisește energie nu reușesc să ucidă toate bacteriile periculoase care sînt rezistente la medicamente.

Problema a fost demonstrată de un caz de la un spital de copii din Germania, unde mai mulți nou-născuți prematuri au fost infectați prin hăinuțele spălate. Iată la ce temperatură trebuie să speli hainele ca să nu pățești ceva:Pentru prima dată, cercetătorii au identificat mașina de spălat ca un rezervor de agenți patogeni rezistenți (bacterii periculoase) la medicamente.Agenții patogeni, o singură clonă de Klebsiella oxytoca, au fost transmiși în mod repetat nou-născuților într-o unitate de terapie intensivă neonatală la un spital de copii din Germania. Transmiterea a fost oprită numai după ce mașina de spălat a fost scoasă din spital. Cercetarea este publicată săptămîna trecută în revista Applied and Environmental Microbiology, o revistă a Societății Americane de Microbiologie (American Society for Microbiology).„Acesta este un caz extrem de neobișnuit pentru un spital, prin faptul că a implicat o mașină de spălat de uz casnic", a spus autorul principal dr Ricarda M. Schmithausen.Spitalele folosesc, în mod normal, mașini de spălat și procese de spălătorie speciale care se spală la temperaturi ridicate și cu dezinfectanți, în conformitate cu liniile directoare germane de igienă a spitalului sau folosesc spălătorii externe desemnate.Cercetarea are implicații asupra utilizării gospodărești a masinilor de spălat, a spus dr. Schmithausen, de la Institutul de igienă și sănătate publică, Centrul de colaborare OMS, Spitalul universitar, Universitatea din Bonn, Germania. Temperaturile apei utilizate în mașinile de spălat de casă au scăzut, pentru a economisi energie, pînă la mult sub 60°C, ceea ce le face mai puțin letale pentru agenții patogeni.Genele de rezistență, precum și diferite microorganisme, pot persista în mașinile de spălat menajere la aceste temperaturi reduse, potrivit raportului.Cercetătorii presupun că bacteriile periculoase „au fost diseminate în îmbrăcăminte după procesul de spălare, prin apă reziduală de pe mantaua de cauciuc (a mașinii de spălat) și / sau prin procesul final de clătire, care a rulat apă neîncălzită și fără detergent prin compartimentul unde se pune detergentul", pe lîngă căldura scăzută. Studiul arată și faptul că e nevoie de modificări în proiectarea și utilizarea mașinii de spălat pentru a preveni acumularea de apă reziduală unde poate avea loc creșterea microbiană și contaminarea hainelor.Cu toate acestea, încă nu se știe cum și prin ce sursă au ajuns bacteriile periculoase în mașina de spălat.