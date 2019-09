8 secrete ale siluetei franceze perfecte

Suplețea femeilor franceze este legendară. Cineva crede că astfel de forme le sînt oferite de gene, alții spun că exercițiile fizice regulate, regimul de alimentare și deprinderea de a nu depăși mărimea porției de mîncare. Am încercat să înțelegem care este totuși secretul siluetei franceze impecabile și vă împărtășim sfaturile utile ale locuitorilor țării. S-a dovedit că să fii suplă și zveltă nu e chiar atît de dificil!

1

Ești ceea ce mănînci

2

Mîncarea ca sărbătoare

3

A-ți trăi viață fără restricții

4

Să învățăm să menținem echilibrul

5

Mai puțin zahăr și sare

6

Dejunurile, prînzurile și cinele conform orarului

7

Sportul este totul

8

Egoismul sănătos e în beneficiul figurii

Pariziencele zvelte vor trece cu calm pe lîngă frigiderele, umplute ochi cu înghețată ieftină. Căci e mai bine să te bucuri de o porție de "Bertiyon", "Classico Argentino" sau "Glazed"! Același lucru e și cu ciocolata și a alte produse. Francezilor le place să mănînce, dar pasiunea lor pentru alimentare nu este exprimată cantitativ, ci calitativ.Să-ți ghiftuiești în grabă stomacul cu primele produse ce-ți cad în mînă, acest lucru nu este pentru femeile franceze. Dar iată să iei prînzul sau cina la restaurantul preferat, în compania iubitului sau a prietenilor – e tocmai potrivit. Bucatele delicioase și conversațiile calde și prietenoase sînt tocmai ceea ce trebuie!A-ți ridica ziduri kilometrice din limitări te ține mai scump. Francezele au învățat bine această axiomă evidentă a vieții și nu exclud din meniul lor alimentele grase, ciocolata, cașcavalul și alte produse bogate în calorii. Nedorindu-și să dea ochii cu stresul, dar nici să acumuleze kilograme în plus, ele se alintă periodic cu mîncăruri grele.În ce privește produsele alimentare, dar și întreaga noastră viață, cel mai important lucru este echilibrul. Odată ce a servit o prăjitură, un sandwich consistent sau alte gustări bogate în calorii, franceza frumoasă a doua zi își va aminti foarte bine de "poznele" sale gastronomice și îi va oferi organismului o zi de dietă.Mîncărurile prea sărate, dulci sau prăjite exagerat nu le provoacă poftă de mîncare locuitorilor Franței. Potrivit părerii acestora, sare și zahăr ar trebui să fie în mîncare suficient doar pentru a sublinia gustul natural și a oferi condimentelor o savoare mai expresivă.Așa cum am menționat anterior, mesele în familiile franceze se desfășoară conform orarului. Pentru doamnele franceze suple este inadmisibil să mînînce între mese: snack-uri, bomboane, hot-dog-uri și alte produse alimentare nedorite. Iar dacă foamea devine insuportabilă, vin să salveze situația un iaurt sau fructele.Pentru a rezista în fața competiției și a arăta nu mai puțin impresionant pe fundalul rivalelor zvelte, multe locuitoare ale Parisului și ale altor orașe mari merg în mod regulat la sălile de sport și fac jogging. Practică sportul atît fetele tinere, cît și femeile mai mature. De sănătate de fier și de figură frumoasa au nevoie toți!Ultimul, dar unul dintre cele mai importante puncte e să te accepți și să te iubești pe tine însăți. De ce femeile franceze nu se îngrașă? Probabil, pentru că atenția lor este concentrată asupra lumii lor interioare, avînd grijă de ele însele, trăiesc din plin, se dezvoltă și se îmbracă pentru ele însele (și nu de dragul soțului, copiilor sau oricui altcuiva). Egoismul sănătos e un instrument excelent pentru a lupta cu depresia, dorința de a "înghiți odată cu hrana" suferința, necazurile, nimicurile etc. Și, prin urmare, inamicul de temut al formelor voluptoase.Iubiți-vă pe voi însevă și fiți fericite!