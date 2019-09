7 lucruri pe care nu le poți cumpăra online fără să le verifici înainte

Cumpărăturile online au devenit foarte la modă în ultimii ani. Poți sta acasă, tolănit în pat și cu ochii pe un laptop în căutarea produselor dorite.

În câteva minute, fără să pierzi timp pe drum, fără multe alte bătăi de cap și poți avea produsul dorit livrat la ușă.Cumpărăturile online presupun și niște riscuri pe care le poți evita dacă mergi în magazin și vezi produsul înainte de a-l achiziționa.Business Insider a făcut un inventar al produselor pe care nu e bine să le cumperi online, decît dacă le-ai verificat serios înainte.Mai ales, că, în mediul online, teoretic oricine poate comercializa lucruri. Cumpărarea de produse din mediul online poate aduce cu sine probleme cu valabilitatea produselor sau chiar cu furtul datelor personale.Cine comandă diverse medicamente online trebuie să știe că acestea pot fi expirate. Piața de medicamente online este plină de produse expirate, contrafăcute, ineficiente sau chiar periculoase pentru organism.World Health Organisation i-a informat pe cei care cumpără pastile online despre un set de reguli pe care trebuie să-l respecte înainte de a plăti pentru diverse produse: să se asigure că e exact medicamentul comandat, în doza corectă; să fie siguri că pachetul este în condiții bune, curat, cu prospectul scris într-o limbă cunoscută; să fie atenți dacă medicamentul arată, se simte și miroase cum ar trebui; să verifice dacă data expirării produsului coincide pe prospect și pe cutie; să urmărești cu atenție dacă observi o activitate „neobișnuită” a cărții tale de credit după ce ai achiziționat medicamentele online.Cei care au descoperit mașina visurilor pe un anume site și au constatat că are și prețul dorit, trebuie să fie atenți.De multe ori, s-a întîmplat să fie vândute mașini cu reparații proaste sau care pot fi chiar furate.La orice achiziție a unei mașini e bine să luați un mecanic de încredere. Investiția în părerea unui spectalist merită cu siguranță, fiindcă te poate salva de la o investiție proastă într-o mașină care nu rentează.Un sector al comerțului online foarte dezvoltat este cel în domeniul hainelor. Foarte multă lume și-a luat, cel puțin o dată, un obiect de îmbrăcăminte de pe net.Pericolele în acest caz ar putea fi ca hainele să nu se potrivească. Mai există un risc, ca unele haine „de firmă” să fie contrafăcute.Nici achiziționarea de produse cosmetice fără a fi vizualizate direct nu este foarte recomandată. Cei care cumpără online astfel de produse trebuie să știe la ce riscuri se expun: produsele pot fi contrafăcute, pot fi din stocurile care sunt lichidate de marile companii. Dacă urmărești produsele unui anumit brand și ești sigur că ai găsit acel lucru, cumpără-l!Dacă ți-a luat ochii un produs nou, e mai bine să nu-l cumperi pînă nu-i verifici personal calitatea.Cine caută obiecte de artă, tablouri etc, trebuie să fie cu ochii în patru. Pe net circulă foarte multe „fake”-uri. Mai există un risc major, acela ca opera de artă, chiar dacă este originală, să fie furată!Consultă specialiști în domeniu înainte de a achiziționa o operă de artă de pe net! Vrei un animal de companie? Verifică-i sănătatea! Cine vrea să cumpere un animal de companie din mediul online, trebuie să fie sigur că animalul e sănătos, că nu e furat și că are comportamentul conform anunțului.De multe ori s-a întâmplat ca cineva să comande un câine de o anumită rasă și să primească altceva.Nici în privința bijuteriilor nu e bine să te joci și să arunci cu banii în primele anunțuri cu astfel de obiecte găsite pe diverse site-uri.Sunt multe produse contrafăcute sau deteriorate care circulă în mediul online.Cumpărați de la firme specializate, cu ani vechime, care nu-și permit să dea „țepe”! Și fiți atenți la termenii de restituire a produselor prevăzuți în înțelegerea cu cumpărătorul!