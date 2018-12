7 lucruri pe care nu ar trebui să le ții în dormitor

Dormitorul tău ar trebui să fie un loc ce inspiră calm, liniște și armonie.

Facturi sau documente

Televizor, telefoane, tablete

Obiecte aglomerate pe noptieră

Lucruri depozitate sub pat

Grămezi de haine

Cosmetice pe care nu le folosești

Cărți

Dar de multe ori se întîmplă ca spațiul în care dormim să devină un loc aglomerat și dezordonat, în care "colecționăm" haine, cosmetice, cărți sau diverse gadgeturi.Care este secretul să menții dormitorul ordonat și odihnitor? Specialiștii în organizare sînt de părere că aceste șapte categorii de lucruri nu au ce căuta în dormitor, dacă vrei să dormi mai bine:Pentru ca dormitorul tău să rămînă o cameră care îți inspiră relaxare și odihnă, nu păstra nimic care are legătură cu munca sau alte responsabilități. Nu ține documente de la serviciu, facturi, contracte și nici nu folosi laptopul pentru a lucra din dormitor. Vei asocia apoi această cameră cu stresul și obligațiile de zi cu zi.Stabilește o regulă ca în domitor să nu ai televizor, să nu folosești telefonul, tabletele, laptorul sau alte gadgeturi. Acestea emit lumină albastră, despre care oamenii de știință au descoperit că afectează calitatea somnului. Dacă ții telefonul în dormitor, nu-l folosi cu o oră înaintă de culcare și alege modul silențios pe timpul nopții.Este foarte ușor ca spațiul și așa limitat de pe noptieră să se ocupe rapid cu elastice de păr, cremă de noapte, demachiant, încărcătoare sau pahare cu apă. Tocmai de aceea trebuie să organizezi cu strictețe tot ce ajunge pe noptiera ta și să păstrezi numai lucrurile esențiale, de care ai neapărat nevoie. Dezordinea are un efect nociv asupra psihicului, putînd să sporească stresul și anxietatea.De ce nu trebuie să ai lucruri depozitate sub pat? În primul rînd, vor deveni un magnet pentru praf și îți va fi mult mai dificil să aspiri și să speli.Pe de altă parte, este efectul de aglomerare și senzația că nu deții controlul. De aceea, specialiștii în organizare, citați de housebeautiful.com, recomandă să menții spațiul de sub pat liber și să depozitezi lucrurile în altă cameră.Atunci cînd te trezești dimineața și vezi în jurul tău haine așezate pe scaun, la marginea patului sau chiar pe jos, în mod sigur îți vei începe ziua cu stîngul. Experții recomandă organizarea hainelor în dulapuri sau în dresing și corectarea obiceiului de a lăsa hainele prin cameră. Nu doar că îți va fi mai simplu să-ți alegi ținutele, dar vei economisi mai mult timp dimineața.Avem obiceiul de a investi în produse precum cereme, seruri, demachiante și ale cosmetice pe care apoi nu le mai folosim. Iar dacă le acumulezi treptat în dormitor, în speranța că le vei folosi dacă le vezi des, ar trebui să știi că nu este o idee prea bună. Păstrează pe noptieră sau comodă numai produsele pe care le folosești zi de zi.O altă categorie de obiecte care se strîng treptat în dormitor sînt cărțile. Cu excepția celor una sau două cărți pe care le citești, evită să acumulezi teancuri de cărți în dormitor. Acestea devin un magnet pentru praf și îți aglomerează inutil spațiul. Imediat ce ai terminat de citit o carte, pune-o la loc în bibliotecă.