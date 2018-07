7 dureri pe care nu ar trebui să le ignori

De obicei, o durere de cap este o simpla durere de cap si arsurile stomacale sunt doar un semn ca treci cam des pe la fast food.

Totusi uneori suferintele uzuale pot ascunde cauze mai grave. Durerea este un semnal de alarma ca ceva nu este in regula. Adesea, cam stii care ar putea fi motivele din spatele ei. Dar cand ea apare din senin, dureaza mai mult decat in mod normal sau pare diferita, e cazul sa ceri si parerea unui doctor. Cu cat mai repede cu atat mai bine. Expertii sustin ca urmatoarele situatii nu sunt de ignorat si trebuie investigate.



1. Dureri in piept



Studii recente arata ca la femei apar mai multe simptome decat la barbati in cazul unui atac de cord. Dar, de baza sunt trei indicatori clari ca ceva este in neregula si ei pot aparea la ambele sexe: dureri puternice in piept care nu dispar, senzatia de sufocare si orice durere care nu a mai aparut niciodata pana acum in partea superioara a corpului. Daca vreodata tu sau cineva drag trece prin aceste stari, este cazul sa chemi urgent ambulanta.



2. Dureri puternice de cap





Se intampla adesea ca acestea sa fie migrene. Dar daca nu apar si alte simptome caracteristice lor ( probleme vizuale), durerile bruste si foarte puternice de cap pot semnala un anevrism cerebral. O declansare a unui anevrism poate provoca leziuni ale creierului in cateva minute. Din nou, este cazul sa suni la ambulanta.Este probabil ca nervul dintelui sa fie afectat datorita crapaturilor din smaltul dintelui. Trebuie acoperite acestea cat mai repede deoarece bacteriile din gura pot invada nervul. Si sigur nu vrei ca ele sa se imprastie in tot corpul. Daca dintele ajunge sa se infecteze, vei avea nevoie de o obturatie de canal prin care partea invadata de bacterii este scoasa si inlocuita cu un material special.Daca dupa un tratament cu calmante nu te simti mai bine si ai si stari de voma si febra, este probabil sa ai apendicita. La femei, o alta posibilitate ar fi un chist ovarian. In principiu nu sunt periculoase si dispar de la sine. Dar daca unul se rupe poate cauza dureri teribile. In ambele cazuri este nevoie de operatie de urgenta. Apendicele bolnav poate exploda iar un chist ovarian rasucit poate bloca irigarea cu sange a ovarului.In ultima perioada te-ai cam simtit balonata si e nevoie de mai putine felii de pizza decat de obicei pentru a te satura. Daca simptomele sunt noi, in cel mai rau caz poate fi vorba de cancer ovarian. In 2007, Fundatia Ginecologica pentru Cancer, in urma multiplelor cazuri si studii in domeniu, a lansat o lista cu simptomele de inceput ale acestei forme de cancer: dureri pelviene sau abdominale, balonare si dificultate la hranire. Daca incepi sa ai des, zilnic, aceste simptome e cazul sa iti faci o programare la ginecolog pentru a ii explica schimbarile prin care treci.Daca apar dupa ce tocmai ai mutat mobila sau ai facut efort fizic exagerat, medicamentele anti-inflamatoare ar trebui sa te ajute. Dar daca nu functioneaza, adreseaza-te unui ortoped. Unul din discurile tale (inelele spongioase care actioneaza ca pernite intre oasele coloanei vertebrale) ar putea sa apese pe un nerv spinal. Fara tratament potrivit venit rapid, risti afectiuni permanente ale nervilor.Gamba ta este mai sensibila intr-o zona, este umflata, rosie si poate calda la atingere. Ai putea avea tromboza venoasa profunda, sau mai pe intelesul tuturor, un cheag de sange. Nu incerca sa masezi zona sau sa mergi pentru a invinge durerea. Daca cheagul se mobilizeaza si pleaca, poate ajunge pana la plamanii tai si iti poate bloca respiratia. Suna-ti repede doctorul sau mai bine fa-i o vizita. El va determina daca este un cheag si iti va prescrie tratamentul necesar pentru a trece cu bine peste aceasta problema.