5 rețete de suc de legume pentru vara

Acum ca e vara, poate ca produsele din carne nu ti se mai par atat de apetisante si ai vrea sa gusti ceva usor si racoritor.

Iata cele mai gustoase 5 retete de suc de legume, pentru vara.

Acest cocktail delicios poate fi baut dimineata, dar si in timpul zilei si ofera un plus de vitamine A, B, E, calciu. Este ideal pentru femeile insarcinate, mamele care alapteaza, contribuie la imbunatatirea vederii, oaselor si dintilor, este benefic pentru ficat si unghii, piele si par. In plus, reduce riscul de aparitie a cancerului de san si de piele.

Ingrediente

– 500 g morcovi mari (curatati si spalati)

– ½ lamaie (curatata de coaja)

– cateva frunze verzi (salata, spanac)

– 1 mar

Cum se prepara

Adauga toate ingredientele in blender. Amesteca si bea imediat. Daca va place mai dulce, puteti adauga inca un mar.

Este usor de rapid, delicios si satios.

Ingrediente

– 3 cesti de rosii taiate

– 1 radacina de telina

– 1 castravete

– 3 picaturi de suc stevia (optional)

– ½ lingurita de sare de Himalaya

– piper

– boia

Cum se prepara

Adauga rosiile, telina si castravetele in blender. Pentru gust poti picura stevia, apoi sarea, piperul si boiaua. Tot pentru un plus de savoare poti adauga un sfert de ceapa, oregano sau busuioc proaspat sau ardei gras rosu.

3. Suc de spanac

Pentru cei care n-au mai baut pana acum suc de legume, sucul de spanac este ideal ca start.

Ingrediente

– 1 legatura de spanac proaspat

– 2 mere

– ½ lamaie decojita (optional)

Cum se prepara

Adauga ingredientele in blender si amesteca. Nu este nevoie sa adaugi lamaia, insa daca iti place gustul ei, este la fel de gustos.

4. Suc de grau verde

Graul verde este foarte sanatos. Are majoritatea vitaminelor si mineralelor de care corpul uman are nevoie, plus 30 de enzime si clorofila care ajuta vasele de sange. Graul verde este o sursa excelenta de calciu, fier, magneziu, fosfor, potasiu, zinc. Este unul dintre cele mai bune alimente alcaline.

Pune in blender o mana de grau verde si o felie de portocala pentru un plus de gust. Daca doresti, poti pastra felia de portocala la final si sa o mananci dupa ce bei sucul.

5. Suc de varza

Sucul de varza este o excelenta sursa de vitamine K, C, fibre, magneziu, B6, acid folic, acizi grasi omega 3, calciu, fitonutrienti, antioxidanti. In plus, este scazut in calorii.

Varza reduce riscul aparitiei cancerului la colon, plamani, sani si prostate.

Daca nu suporti de la inceput gustul sucului de varza, il poti combina cu suc de morcovi.

Poti incerca si celelalte legume din familia cruciferelor: napi, broccoli.