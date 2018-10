5 obiceiuri care îmbătrînesc prematur pielea

Nu e persoana pe lumea asta care sa nu se viseze „imbracata" intr-o piele perfecta. Cu voie sau fara voie, insa, comit greseli care le „costa". De la fumat, pana la expunerea excesiva la soare, iata numai cateva exemple de obiceiuri care provoaca imbatranirea prematura a pielii.

1. Fumatul

Semnele imbatranirii cauzate de fumat nu apar imediat, insa trebuie sa va ganditi cum veti arata peste 10 ani. Fumatul ingusteaza vasele capilare de la nivelul fetei care, astfel, va primi din ce in ce mai putini nutrienti. In plus, tutunul afecteaza colagenul si elastina, substrante care confera elasticitate si rezistenta pielii.

2. Dulciurile și alimentația nesănătoasă

Toata lumea stie ca pielea reflecta sanatatea organismului. O dieta bogata in grasimi, sare si zahar afecteaza productia de colagen si elastina.

3. Ingrijirea incorectă a pielii

Foarte multe tratamente cosmetice si creme sunt aplicate gresit pentru ca femeile nu-si cunosc tipul de ten. Curatarea, hidratarea, exfolierea, mastile nu sunt eficiente, ba chiar pot face mai mult rau, daca nu sunt aplicate pe tipul corect de ten. In ceea ce priveste frecventa, curatarea si hidratarea trebuie facute zilnic, iar exfolierea si aplicarea mastilor – saptamanal.

4. Stresul

Stresul afecteaza productia de sebum. Pe termen lung, el duce la aparitia ridurilor de la o varsta relativ mica. Anxietatea, depresia si lipsa somnului pot cauza, de asemenea probleme ale pielii.

5. Expunere excesivă la soare

Razele ultraviolete sunt responsabile in proportie de 80 la suta pentru imbatranirea prematura a pielii. Nu va ganditi ca va bronzeaza. In acelasi timp, razele UV actioneaza si in profunzime, deteriorand stratul de colagen si deshidratand pielea. Crema de protectie se aplica in cantitati generoase cu 30 de minute inainte de expunerea la soare. In plus, trebuie evitat sa iesiti afara din case intre orele 10:00 si 16:00.