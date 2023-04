5 lucruri pe care le poţi schimba folosindu-ţi mintea

Deseori ne gandim la corpul uman si la minte ca la doua entitati diferite. In realitate, insa, ele sînt mult mai interconectate decat iti poti inchipui. Cercetatorii descopera una cate una, diferite legaturi intre creier si puterea lui asupra corpului uman.

Iata 5 exemple care demonstreaza ca mintea poate functiona in folosul (dar si in detrimentul) corpului uman, in functie de abilitatea de a-ti controla gandurile, potrivit Themindunleashed.org.

1. Usucarea hainelor

Judecand dupa abilitatea lor de a medita ore in sir, de a se abtine de la mancare si de a pastra tacerea zile la rand, am putea spune despre calugarii tibetani ca sînt in deplin control al mintii si al corpurilor lor. Mai mult decat atat, ei pot tine sub control si procesele fiziologice, precum tensiunea arteriala sau temperatura corpului. In cadrul unui experiment, calugarii au fost monitorizati in timpul meditatiei. Calugarii au fost infasurati in cearsafuri ude cu o temperatura de 9,4 grade Celsius si amplasati intr-o camera in care erau 4,5 grade Celsius. In aceste conditii, cei mai multi dintre oameni ar fi suferit in foarte scurt timp de hipotermie. Totusi, datorita concentrarii, calugarii au putut sa genereze in corp caldura, astfel incat au inceput sa se vada aburi iesind din corpurile calugarilor. Dupa o ora, cearsafurile erau uscate complet.

2. Personalitatea multipla

Persoanele care sufera de aceasta tulburare sînt mai mult decat interesante. De exemplu s-au inregistrat cazuri in care una dintre "fetele" respectivului pacient avea probleme cu vederea si cealalta nu; sau una dintre "fete" suferea de diabet, in timp ce cealalta nu. Desi este, totusi, acelasi om, in momentul in care intra in pielea persoanei bolnave, starea de sanatate se altereaza rapid. Intr-un caz publicat in Jurnalul de Psihiatrie din Statele Unite, un medic a notat ca atunci cand i-a administrat unui pacient tranchilizant in stadiul "copil" se relaxa si dormea, iar atunci cand i-l administra in stadiul "adult" devenea confuz si anxios.

3. Efectul placebo

Substantele "placebo" sînt introduse in majoritatea testelor medicale pentru a demonstra ca un medicament "functioneaza" si pentru ca omul care il ia crede in efectele lui. Intr-un grup de studenti la Princeton s-a realizat un studiu inedit. Studentii au fost convinsi ca beau bere cu 5% alcool (desi le-a fost dat un produs cu aproximativ 0,4%). La finalul experimentului, dupa ce li s-a spus adevarul, studentii au privit amuzati cat de "impiedicati" au fost crezand ca sînt beti.

4. Efectul Nocebo

Efectul Nocebo este opusul efectului Placebo. El este responsabil cu efectele negative. De exemplu, daca un pacient stie ca va face alergie dupa ce atinge o anume ciuperca, atunci va face alergie, doar daca a avut impresia ca a atins acea ciuperca, chiar daca nu e era.

5. Yoghinii isi opresc inima

Ca si calugarii tibetani, yoghinii indieni au talentul de a manipula procesele fiziologice in timpul meditatiei. Medicul cardiolog francez Therese Brosse a calatorit in India pentru a studia fenomenul. El a constatat astfel ca in timpul experimentelor, yoghinii si-au redus pulsul atat de mult incat abia era detectat de aparatele EKG.