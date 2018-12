5 cele mai ciudate superstiții de Anul Nou

Ne apropiem cu pași repezi de sfîrșitul anului și, indiferent dacă 2017 a fost un an bun sau nu, cu siguranță, ne dorim ca anul 2018 să fie unul fabulos. Printre rochii de petrecere, cozonaci, cadouri și tutoriale de beauty, strecurăm topul celor mai ciudate superstiții de Anul Nou.

Fie că te ghidezi după ele în viața de zi cu zi și obișnuiești să faci trei pași în spate atunci cînd o pisică îți taie calea, fie că nu crezi în astfel de lucruri, prima și ultima zi din an sînt zilele în care pînă și cei care nu au nici măcar o superstiție, țin cont de ele, din curiozitate. Află în rîndurile de mai jos, ce să faci pentru a avea un an prosper și ce să nu faci pentru a nu atrage ghinion.Dacă îți dorești să ai un an bun din punct de vedere financiar, filipinezii te sfătuiesc să porți buline în noaptea dintre ani. Dacă îți dorești iubire în noul an, alege lenjerie de culoare roșie, iar dacă vrei să ai parte de noroc, poartă lenjerie de culoare galbenă, conform tradițiilor mexicanilor.Prima persoană pe care o inviți la tine acasă pe 1 ianurie, dictează echilibrul în căsătorie în anul ce vine. Astfel, dacă primul musafir este bărbat, soțul va fi cel care va avea ultimul cuvînt, iar dacă este femeie, soția va avea mai multă autoritate în anul următor.Se spune că dacă faci curățenie în ultima zi din an, nu vei avea noroc în noul an. Astfel, atunci cînd speli hainele sau vasele, spre exemplu, îți speli și norocul din anul viitor.Se zice că dacă intri cu datorii în noul an, vei fi bun de plată tot anul. Totodată, nu e indicat să plătești facturi sau rate în ultima zi din an, din aceleași motive.În timp ce o superstiție spune că nu ar trebui să gătești și să mănînci pui de Anul Nou deoarece vei avea probleme financiare în următorul an, o alta susține că legumele verzi, cu frunze, precum varza sau spanacul, aduc bogăție în anul ce vine.