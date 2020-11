4 alimente care te scapă de cearcăne

Daca suferi de cearcane, stii deja cat de enervante sunt. Acestea te pot face sa pari obosita chiar si atunci cand te simti energizata si in forma.

Pentru ca ochii sunt o trasatura atat de expresiva a chipului nostru, cearcanele sunt foarte vizibile si au un impact destul de mare – tocmai de aceea ne chinuim sa le camuflam prin machiaj. Desi majoritatea oamenilor cred ca sunt cauzate de lipsa de somn, cei care sufera de cearcane stiu ca ele sunt prezente chiar si in cele mai bune zile ale lor, dupa un somn odihnitor sau chiar si in vacanta, scrie andreearaicu.ro

Sunt mai multi factori care determina aparitia cearcanelor. Acestea au cauze biologice (genetica, culoarea pielii, varsta) sau cauze ce tin de lifestyle (nopti nedormite, anemie, deshidratare, fumat, probleme legate de glanda tiroida, alergii, expunere la soare fara protectie, eczema etc.).

In principiu, cele mai importante lucruri pe care le poti face (si care tin de tine) sunt hidratarea, somnul, o dieta echilibrata si expunerea responsabila la soare. Ca remediu cosmetic destul de eficient poti incerca fillerele cu acid hialuronic – acestea imbunatatesc dramatic aspectul cearcanelor.

Iar daca fillerele nu sunt pentru tine, incearca sa consumi mai mult din aceste 5 alimente:

Rosii

In timp ce contin mai multi antioxidanti, rosiile sunt cunoscute mai ales pentru licopenul lor, ceea ce le confera culoarea rosie. Licopenul ajuta la protejarea vaselor de sange si la circulatia sangelui. La capacitatea lor de a proteja vasele fragile de sub ochi si de a imbunatati circulatia in zona contribuie si quercetina pe care o contin.

Castraveti

Primul tau gand va fi probabil ca trebuie sa-ti pui o felie de castravete pe ochi. Acesta este un mod popular de a reduce aspectul de ochi umflati, dar castravetii sunt, de asemenea, benefici pentru pielea din zona ochilor si atunci cand ii mananci. Continutul lor ridicat de apa ajuta la hidratarea zonei de sub ochi, ceea ce in schimb reduce cearcanele. Castravetii contin si „silica”, o substanta care poate spori productia de colagen. Dr. Anil Sharma, care lucreaza in cadrul Sharma Skin and Hair Surgery, spune despre importanta hidratarii: „Cel mai bun lucru pe care il poti ingera pentru a reduce cearcanele este… apa. Mentinerea hidratarii este cea mai buna strategie pentru a combate imbatranirea si <<lasarea>> pielii in orice zona a fetei.”

Seminte de susan

Antioxidantii din semintele de susan pot contracara simptomele oboselii, care pot cauza cearcanele. Acestea contin vitamina E, care ajuta la sanatatea generala a ochilor, promovand inclusiv o vedere mai buna.

Fructele de padure

Fructele inchise la culoare, cum ar fi afinele, coacazele negre si murele, contin antocianina – acesta este antioxidantul care coloreaza mancarurile in nuante diferite de violet, albastru si negru. Aceasta substanta mbunatateste fluxul de sange catre ochi si, de asemenea, furnizeaza oxigen tesuturilor din jurul lor.