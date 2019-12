3 metode ingenioase să deschizi sticla de vin fără tirbușon Diverse 22 decembrie 2019, 05:01

Lipsa acestui „gadget" nu trebuie sa te priveze de un pahar de vin bun. Invata sa te descurci in orice situatie, cu obiectele pe care le ai la indemana prin casa.

1. Scoate dopul cu un pantof

Secretul e sa fie un pantof cu talpa tare. Aseaza sticla de vin intre genunchi, cu gatul in jos si strange-o bine. Bate, apoi, ritmic si suficient de tare cu talpa pantofului in baza sticlei de vin pana cand dopul iese suficient de mult incat sa poti sa il tragi cu mana.

2. Deschide sticla de vin cu un cui

Asta presupune sa ai la indemana prin casa un holsurub lung, o surubelnita si un ciocan tesla. Insurubeaza holsurubul in dop pana cand mai raman 2 cm in afara. Infasoara gatul sticlei cu un prosop si prinde cu tesla holsurubul infipt in dop. Trage cu putere.

3. Impinge dopul cu o lingură

E metoda cea mai simpla, dar iti trebuie si ceva forta. Pozitioneaza sticla pe o suprafata plata si stabila. Aseaza coada de la lingura perpendicular pe dop si impinge. La fel de bine poti folosi orice obiect metalic subtire (surubelnita, cutit cu varf lung).