13 lucruri pe care nu ți le va spune niciodata bacanul

Fiecare meserie are secretele ei. Credeti ca alimentele dintr-o bacanie sau supermarket sînt aranjate la intamplare? Nimic mai fals. Totul este pus in raft strategic astfel incat, pana sa ajungi la produsul cautat, sa fii tentat de multe altele. Iata cateva dintre lucrurile pe care nu le vei auzi niciodata din gura responsabililor dintr-o bacanie sau supermarket.

1. Daca nu-ti place aglomeratia si urasti cozile, mergi la cumparaturi seara; chiar si dupa ora 21Numai 4% din persoane merg seara sa-si faca cumparaturile. Iar cea mai putin aglomerata zi a saptamanii este miercurea, conform statisticilor.2. Mergi inainte, direct la raftul cu lapteToata lumea face la fel – ocolind zonele cu produse care nu te intereseaza si pe care le intalnesti, in mod strategic, pana sa ajungi la zona cu lapte.3. Articolele cu cod de bara sînt cel mai usor de scanatCelelalte... dureaza o vesnicie. Sau fii atent sa nu fie deteriorat codul de bara, ca sa nu trebuiasca sa te intorci dupa articolul respectiv.4. Ananasul asta e mai vechi decat conopidaToate fructele exotice sau legumele stau mai mult in galantare decat cele autohtone.5. Cu cat vezi mai multe produse, cu atat ti se deschide si mai mult apetitul pentru cumparaturiDin cauza asta laptele, un produs de baza, de foarte multe ori e asezat tocmai in capatul intervalului; ca pana ajungi la el sa poti sa vezi cat mai mult din oferta.6. Iti plac angajatii amabili si zambitori?Atunci fa-ti cumparaturile in locurile in care vanzatorul este si proprietar – ne referim la afacerea de familie. Pentru ca au tot interesul sa fie amabili cu tine.7. Cand comanzi mancare, scapa repede de ambalajCat inca cel care ti-a adus mancarea e de fata, e bine sa dai ambalajul la o parte, sa verifici ce e inauntru. Daca a apucat sa plece... nu mai poti face mare lucru, in cazul in care ai fost pacalit.8. Nu vand numai legume-fructe, vand si conserveAtentie mare la eticheta de pe anumite borcane si conserve produse de firmele mici, care nu intotdeauna lucreaza in cele mai bune conditii si cu cele mai performante ingrediente!9. Vindem si copiilor tai!Nu degeaba toate produsele atractive pentru copii – tot felul de jucarii de plus sau alte tentatii – sînt puse langa zona cu cereale, la nivelul ochilor.10. Atentie mare la promotii!Ca uite asa te trezesti cu un bon de casa care nu se mai sfarseste: cand vezi reduceri, esti tentat sa cumperi o groaza de chestii de care oricum nu ai nevoie.11. Nu gasesti formula de lapte pentru copil fiindca hotii o fura din magazin si o vand la pret negruMulte articole pentru copii dispar asa din magazinele mici, de unde se pot sustrage usor: cate un biberon sau suzeta, o cutie de lapte, una de cereale...12. Vrei sa nu pierzi mult timp la iesirea din magazin si sa eviti ciocnirile cu alte carucioare?Parcheaza cat de departe poti de intrarea in magazin.13. Oricum vei arunca la cos cam 12% din ce cumperi.