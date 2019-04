După 25 de ani de practică în domeniul pediatriei şi după comunicarea cu mii de copii, pediatrul american Stephen Cowan a observat anumite probleme care apar din nou şi din nou în relaţia dintre părinţi şi copii.

1. Creşterea şi dezvoltarea copilului nu este o competiţie

2. Tradiţiile de familie contribuie la formarea unor rădăcini puternice şi constituie baza unei vieţi fericite şi sănătoase

3. Dezvoltarea omului e ciclică

4. Încurajarea nu e echivalentă cu permisivitatea

5. Copiii sînt învăţătorii noştri spirituali

6. Simptomele sînt modul în care organismul nostru ne spune că trebuie sa schimbam ceva

7. Fiţi pregătiţi

8. Vindecarea necesita timp

9. Secretul vieţii este să laşi lucrurile să treacă

10. Aveţi încredere în dvs., .căci vă cunoaşteţi copilul mai bine decît oricine altcineva

11. Priviţi lucrurile în ansamblu

El a analizat aceste probleme şi a formulat 11 recomandări pentru părinţi, pe care le-a descris într-un articol intitulat „11 lucruri pe care trebuie să le ştie fiecare părinte", publicat pe MindBodyGreen.com.Vă prezentăm cele 11 lucruri care ar putea provoca conflicte în relaţiile părinţi-copii, pentru ca cunoscîndu-le să le transformaţi în avantaje şi să puteţi stăpîni cu succes asemenea situaţii.În veacul nostru toţi se grăbesc să se maturizeze cît mai repede. În lumea noastră post-industrială a vitezei şi eficienţei, am uitat că viaţa este un proces similar cu cel al coacerii unui fruct. Pentru a obţine un fruct bun este nevoie de nişte rădăcini puternice. Încercaţi să acordaţi mai multă atenţie pămîntului, care alimentează viaţa copilului dvs.: plimbaţi-vă cu el, mîncaţi împreună, jucaţi-vă împreună, povestiţi-i despre copilăria dvs.Pentru crearea tradiţiilor familiale, este nevoie de mult timp şi de perseverenţă, dar acest lucru merită tot efortul. Adesea tradiţiile de familie devin sacre, deoarece creează anume acel mediu necesar pentru comunicare care întăreşte legăturile familiale de iubire şi afecţiune şi care îi oferă copilului acea încredere care îl va proteja pe drumul vieţii.Fiecare viaţă de copil are un ritm şi un puls proprii – uneori rapid şi intens, iar alteori lent şi liniştit. Si, la fel cum fiecare primăvară ne aduce sentimentul reînnoit de preţuire a vieţii, fiecare nouă etapă a vieţii copilului reprezintă o nouă perioadă de descoperiri şi minuni. Căci, de fapt, învăţarea nu înseamnă numai acumulare de informaţii, ci este, totodată, un proces de interpretare a lor, iar uneori, de transformare a acestor cunoştinţe în ceva cu totul nou, iar uneori pentru a arunca o privire proaspătă asupra unor lucruri, trebuie să uităm informaţia iniţială. Iată de ce unii copii au nevoie să facă un pas înapoi, pentru a face apoi un salt uriaş înainte.„Dezvoltarea ciclică înseamnă că avem mai mult decît o singură şansă de a învăţa ceva. La fiecare etapă nouă a vieții noastre ne confruntăm mereu cu aceleași lecții, doar că situaţiile sînt diferite. De aceea părinții ar trebui să fie indulgenţi cu copiii lor, fără să insiste ca ei să facă neapărat „totul corect, ca la carte" chiar din prima", spune pediatrul american.Nimeni nu-şi propune să-şi educe copii ca pe mici regi şi regine. De regula, regii nu o duc foarte bine în societatea modernă. Potrivit doctorului Cowan, cercetările recente au arătat ca permisivitatea nu numai că nu este benefică pentru copii, ci le ştirbeşte din personalitate, lipsindu-i de motivare şi aspiraţia către succes.Încurajarea înseamnă să-i insufli copilului puterea şi dorinţa de a realiza ceva de sine stătător, şi nu să faci totul în locul lui. Părinţii ar trebui să le ofere sprijin copiilor, care să le deschidă căile de dezvoltare, nu însă să-i împingă pe una dintre acestea. Iubirea necondiţionată este ceea ce-l încurajează pe copil să-şi asume riscuri, să experimenteze şi să facă greşeli, ştiind că nu va fi judecat pentru ele. Uneori, să încurajezi copilul înseamnă să te dai un pic la o parte, fiind mereu gata să-i întinzi o mînă de ajutor atunci, cînd circumstanţele o cer, dar avînd mereu încredere în abilitatea lui înnăscută că se poate descurca de unul singur.Asta înseamnă încurajare. Pe de altă parte, permisivitatea limitează libertatea copilului, crescîndu-i exagerat sentimentul de importanţă a propriei persoane şi pierzîndu-şi răbdarea de care are nevoie pentru a depăşi obstacolele atunci cînd lucrurile nu merg aşa cum îşi doreşte şi nu obţine ce vrea imediat. Permisivitatea conduce la micimea gîndurilor şi a acţiunilor.Nu trebuie sa mergeţi undeva departe, cheltuind mulţi bani, dacă doriţi să ajungeţi la iluminarea spirituala. Micul şi înţeleptul dvs. mentor este chiar aici, în faţa dvs., oferindu-vă adevărata înţelepciune gratis!În copilărie, copiii sînt atenţi la fiecare mişcare a noastră, studiindu-ne în încercarea de a înţelege această lume nebună şi necunoscută pentru ei. Ei observă şi toate neajunsurile noastre, ca apoi să le folosească în scopuri personale. Luaţi aminte, cînd veţi observa din nou că copii vă încearcă nervii, ţineţi cont că este vina voastră şi nu a copilului. Încercaţi să vă gîndiţi şi să înţelegeţi ce anume ar putea să vă înveţe copilul dvs. Unul dintre secretele educaţiei de succes este abilitatea şi dorinţa de vă schimba din dragoste pentru copilul dvs. Atunci cînd veţi fi gata sa vă revizuiţi neajunsurile, vă veţi îmbunătăţi nu numai propria viaţă, ci şi viaţa copilului dvs.Întîi de toate un doctor bun încearcă să înţeleagă ce vrea să spună un simptom, şi nu doar să-l suprime. Corpul nostru are propriul său intelect. Însa numeroasele reclame ale produsele farmaceutice încearcă să ne convingă că orice simptom trebuie combătut de urgenţă. Doctorul Stephen Cowan spune că o mare parte a medicinii studiate de el era axată pe modalităţile de a elimina simptomele ca şi cum acestea ar fi de fapt problema (este ca şi cum i-ai cere organismului să tacă, destul de nepoliticos). Noi nu avem încredere în inteligenţa corpului nostru. Noi gîndim prea mult şi ne este frică de senzaţiile propriului nostru corp.„Însă copiii m-au învăţat că un simptom precum febra nu este o problemă. Ceea ce o provoacă ar putea fi sau nu o problemă, febra în sine fiind doar modul în care organismul încearcă sa ne spună că s-ar putea isprăvi singur cu ceea ce se întîmplă", scrie pediatrul american.Sa luăm drept exemplu un copil cu febră. Ce alte simptome mai are? Dacă tor mai este jucăuş, la ce bun să-i scădem febra? Doar asta înseamnă că organismul încearcă să creeze un surplus de căldură pentru a mobiliza sistemul imunitar. Pentru a-l ajuta, îi puteţi da copilului să bea cît mai multe lichide calde (în nici un caz – reci!) pentru a evita deshidratarea şi mîncare nutritivă ca să aibă puteri pentru această luptă.Trebuie să fiţi întotdeauna pregătiţi. Dar fie ca această stare de pregătire să fie bazată nu pe frică, ci pe încredere. În prezent, pediatrul american spune ca în loc de medicina care înlătură simptomele practică mai degrabă medicina preventivă, fără să-l considere pe bolnav vinovat de acest lucru. Să fii sănătos nu înseamnă să nu te îmbolnăveşti niciodată. Viaţa este o călătorie cu suişuri şi coborîşuri nesfîrşite, iar viaţa copiilor, în special.Pentru ca sistemul imunitar al copilului să se întărească, acesta trebuie sa înveţe cum să se îmbolnăvească şi cum să se însănătoşească. Protejînd exagerat copii de boli, îi lipsim de abilitatea de a se însănătoşi.În loc să trăim cu o frica constanta de boli, trebuie să ştim că există remedii naturale care grăbesc însănătoşirea, asigurîndu-i copilului o bună alimentaţie, hidratare, prebiotice, odihna adecvată şi exerciţii fizice. Dar cel mai important e ca în loc sa vă concentraţi pe faptul cît de des se îmbolnăveşte copilul, să vă bucuraţi cînd se însănătoşeşte.„Cea mai mare parte a medicinii alternative pe care o practic nu are o acţiune imediată. Ca societate, sîntem dependenţi de vindecările rapide, din cauza ca nu avem timp să fim bolnavi. În timpul cît am urmat medicina, mi se părea uneori că de fapt sînt pregătit să fiu pompier în halat alb, fiind învăţat să sting cît mai rapid şi mai eficient incendiul bolilor", scrie medicul.În unele cazuri este într-adevăr nevoie de medicamente puternice şi eficiente pentru a salva vieţi, însă majoritatea problemelor de sănătate ale copiilor nu necesită o intervenţie atît de drastică. În aceste cazuri, pentru vindecare este nevoie în afară de medicamente puternice, de timp. „Îmi dau seama că sa-ţi iei o zi liberă în plus de la serviciu, deoarece copilul a fost trimis acasă de la şcoala cu un simplu guturai adaugă un stres în plus vieţii noastre deja destul de stresate. Dar anume copiii m-au învăţat că vindecarea este un proces cu diverse etape, pe care nu trebuie să încercăm să le evităm", se spune în articol.Atunci cînd nu-i oferim organismului copilului suficient timp pentru a-şi reveni dintr-o boală, îl privam de posibilitatea de a învăţa ceea ce-i trebuie pentru a avea o sănătate puternică. În schimb, atunci cînd îi dăm timp suficient pentru a-şi reveni, boala devine pentru el nu doar ceva de ce trebuie să treci, ci şi un timp pentru descoperiri, iar acest lucru îl ajută să înţeleagă că sănătatea şi boala nu sînt decît două feţe ale aceleiaşi monede.Viaţa este un proces continuu de schimbare. Lucrurile frumoase care s-au consumat la timpul lor se transforma în altceva. La fel cum primăvara îi cedează locul verii, aşa este fiecare etapă a dezvoltării copilului, fiecare e înlocuită cu una nouă, cea veche trecînd fără să se întoarcă. Mersul de-a buşilea face loc mersului în picioare. Gînguritul face loc vorbirii. Copilăria este înlocuită cu adolescenţa. Odată ce inspiri, trebuie să şi expiri.Fiecare anotimp, fiecare etapă, fiecare mic ritm din viaţa noastră se rezumă la faptul de a-i da drumul să plece. Acest lucru ne permite să scăpam de ce nu avem nevoie să facă parte din viaţa noastră, pentru a face loc noilor informaţii şi noilor experienţe. A lăsa să treacă, a te elibera de ele nu este un lucru mereu uşor şi fiecare copil are propriul său timp şi stil de adaptare. Natura favorizează diversitatea. Poate cea mai importantă modalitate prin care copiii învaţă cum să lase lucrurile să treacă este jocul. Jocul ne eliberează de inhibiţii şi ne ajută să nu ne luăm prea în serios.Unul dintre cele mai importante lucruri pe care doctorul Cowan îi învaţă pe tinerii părinţi este cum să aibă încredere în ei înşişi. Nicicînd acest lucru nu face mai mult rău ca atunci cînd apare un bebeluş. Ni se pare că ştim totul despre ei şi totuşi ne simţim de parcă nu am şti nimic. Dar această stare cînd ştim şi concomitent avem dubii este o oportunitate de a ne dezvolta intuiţia.Un părinte bun începe prin a-şi asculta cu inima deschisă ce se întîmplă în viaţa copilului, fără teamă sau panică. Cercetările au arătat că intuiţia maternă este mai puternică decît orice teste de laborator în semnalarea unor probleme. Din păcate, astăzi sîntem bombardaţi cu foarte multe informaţii groaznice care ne afectează capacitatea de a ne asculta intuiţia.Învăţaţi secrete de la copilul dvs. Priviţi-l în ochi. Încercaţi să vă imaginaţi ce simte, cum este să te afli în această lume conştient pînă a învăţa să foloseşti limbajul, fără să ştii de acele etichete care apar în timp, care ne sperie şi separă lucrurile în bine şi rău, corect şi greşit. Bebeluşii nu au duşmani. Ei văd lucrurile în profunzime. Ei posedă ceea ce zen budiştii numesc „mintea începătorului". Priviţi atent cum respiră copilul dvs. cu abdomenul şi veţi fi uimit cît de mult se aseamănă cu respirația Qigong. Încercaţi să vă stopaţi pentru un moment gîndurile şi încercaţi să respiraţi şi dvs. la fel. S-ar putea să găsiţi răspunsuri pentru care nu aveaţi soluţii pînă acum.Doctorul Cowan scrie că a văzut mii de copii crescînd şi a realizat că ceea ce pare o chestiune esenţială, vitală pentru un copil de patru luni sau pentru un adolescent de 14 ani i în realitate se dovedeşte a fi doar o pietricică pe drumul vieţii. Însă atunci cînd ne oprim, facem un pas în spate şi privim tabloul integru, atunci descoperim înţelepciunea şi compasiunea pe care am căutat-o atît de mult.