10 reguli pentru folosirea cardului bancar în vacanță

Este mai simplu să călătorești și să faci cumpărături cu banii de pe card, atunci ai mai puține griji.

1. Planifică-ți plecarea înțelept: asigura-te că ai bani pe card, că limita este disponibilă și că îți va fi suficientă pentru o vacanță frumoasă; verifică perioada de valabilitate a cardului și ai grijă să nu fie deteriorat; anunță banca emitentă că vei face tranzacții din străinătate – acest ultim comentariu se datorează faptului că de mai multe ori am primit telefoane de la banca prin care mă anunțau că au detectat plăti realizate în afară țării și că intenționează să îl blocheze. O dată chiar s-au gîndit să îmi facă o bucurie și să îl blocheze fără să mă anunțe, dar, din fericire, am rezolvat-o rapid, fiind destul de aproape de casă (in Germania).

2. Verifică dacă țară care te va găzdui stă bine la capitolul bănci și ATM-uri. Nu mi s-a întîmplat să nu găsesc ATM sau să nu pot plăti cu cardul, dar mai sînt și excepții. În Cambodgia, spre exemplu, am găsit mai greu bănci, la fel în zonele mai puțîn populate din Iordania. Și în Cuba vei găsi greu ATM-uri, iar in Iran nu vei avea ce să faci cu cardul.

3. Ai grijă la comisioane: la fiecare retragere de cash ți se percepe un comision, iar schimbul valutar din RON în moneda respectivă diferă de la card la card.

4. Location, Location, Location. Fii atent la locurile de unde îți scoți banii sau unde faci plăti cu cardul. Magazinele mai mari, restaurantele, hotelurile, etc, sînt de cele mai multe ori sigure. Magazinele de la colț de unde îți iei un pachet de gumă de mestecat pot să nu aibă un sistem atît de sigur de plăti bancare. Chiar și la ATM-uri trebuie să fii atent. De preferat este să le folosești pe cele din interiorul unei cabine adiacente băncii și nu pe cele stradale. Fii atent la “spectatori” atunci cînd retragi bani și încearcă să acoperi tastatură ATM-ului cînd introduci PIN-ul.

5. Ia-ți un card principal și unul de rezervă. Pe principiul “nu îți pune toate ouăle într-un singur coș”, încearcă să îți ții un card în portofel și unul în altă parte, sigur (eventual în seiful de la hotel).

6. Atenție la ceea ce semnezi după plata cu cardul: verifică suma, obiectele cumpărate și nu strică să verifici online și extrasul de cont o dată la cîteva zile sau la finalul vacanței, dacă nu este foarte lungă.

7. Atenție la sumele blocate: hotelurile la care te cazezi sau firma de inchireri de mașini îți vor cere să atașezi cardul de credit la rezervare pentru a-ți bloca acolo depozitul de rezervă. Verifică suma care îți va fi blocată și dacă vei consideră că este mai simplu, încearcă să îi convingi să foloseșți cash pentru rezervă.

8. Dacă intenționezi să foloseșți cardul și pentru plăti, nu doar pentru a retrage bani de la bancomat, nu uită să ai la ține un act de identitate (CI, pașaport sau permisul de conducere). În SUA, spre exemplu, ți se cere și actul de identitate la unele plăti cu cardul.

9. Păstrează chitanțele de la retragerile și tranzacțiile făcute. Eu de obicei îmi fac un plic pe care îl țîn in rucsac și pun acolo tranzacțiile mai mari, plățile făcute cu cardul, etc.

10. Ia-ți digi pass-ul sau sistemul de tranzacții online folosit de banca ta pentru a-ți putea verifică contul din orice colț al lumii.