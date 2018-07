10 lucruri pe care să le faci pînă se termină vara

Vara se apropie de final si daca n-ai apucat sa-ti iei concediu, inca, iata cateva lucruri pe care le-ai putea face pana se termina vara si care nici nu costa bani.

1. Mergi la un spectacol in aer liber

In marile orase se organizeaza mai tot timpul evenimente estivale de muzica, teatru sau alte manifestari culturare gratis.

2. Iesi cu cortul! Lasa telefonul acasa

O iesire cu cortul suna excelent. Cu atat mai mult daca iti vei lasa telefonul acasa. In acest fel vei uita total de obligatii personale sau profesionale. Sa dormi sub cerul liber, sa te treazeasca primele raze ale soarelui, ce poate fi mai revigorant?

3. Mananca afara

Nu trebuie sa fie o masa pretentioasa. Ia-ti setul de picnic si iesi impreuna cu familia. Va veti distra de minune.

4. Fa miscare afara

Daca nu esti genul care sa mearga in drumetii montane, iesi in parc. In orasele mari, parcurile sunt dotate cu echipamente sportive pe care le poti utiliza fara sa dai bani.

5. Priveste apusul

Acum ca ziua s-a micsorat, apusul vine mai repede. Asa ca te poti bucura de el poate chiar cand pleci de la birou. Gaseste un loc de unde sa-l poti admira si bucura-te de priveliste.

6. Plimba-te prin ploaie, fara umbrela

Daca se anunta un weekend ploios, imbraca-te in haine lejere si iesi in ploaie. Fara umbrela, fara telefon, bucura-te de picaturile care vin.

7. Ia-ti o carte si citeste in parc

Ti se pare mult sa-ti "blochezi" 60 de minute dintr-o zi de weekend in care sa iesi in parc si sa nu faci altceva decat sa citesti? Incearca! S-ar putea sa-ti faci un obicei din asta.

8. Viziteaza-ti orasul ca turist

Cu siguranta iti cunosti orasul in care stai. Dar stii care sunt obiectivele sale turistice? Cerceteaza harta orasului ca si cand acum l-ai vizita pentru prima data si afla ce minunatii ascunde!

9. Mergi la strand sau la un parc acvatic

Te vei simti din nou copil si vei avea mai mult ca sigur zambetul pe buze.

10. Amor in aer liber

E o activitate riscanta, insa o poti incerca atunci cand mergi cu cortul. Sau poate incerci curtea din spatele casei?! Sau poate acoperisul blocului in care locuiesti?!