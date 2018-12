Niciodata nu luam in seama superstitiile mai mult ca in zilele de Craciun si noaptea de Revelion. O lista cu 10 alimente norocoase este o sursa de inspiratie pentru masa de Craciun si de Revelon si, de ce nu, un semn de noroc pentru Noul An. Se spune ca alimentele norocoase, mancate la momentele importante din an atrag norocul, pun pe fuga raul si aduc sanatate!

pe coasta de sud a Europei, oamenii mananca fel de fel de legume cu frunze verzi, inclusiv spanac, conopida, varza si sfecla in ziua de Anul Nou, caci datorita culorii lor verzi se spune ca acestea sînt aducatoare de bani. Verdele este oricum culoarea sperantei.Se spune ca cine manaca linte in noaptea de Revelion o sa aiba bani multi. Linea este un semn de prosperitate si noroc. Fa o supa de linte si serveste-o dimineata sau pune linte in salata sau prepara un piure de linte drept garnitura la friptura.sînt si ele considerate simboluri ale norocului si prosperitatii. Aceste alimente nu doar ca sînt sanatose, dar sînt si versatile si pot fi incluse in preparatele pentru masa de Anul Nou. Un sote de mazare verde rezolva problema. Despre fasole o poti folosi pentru piureuri in combinatie cu alte legume.Regula unei mese imbelsugate cere ca langa bucata de friptura sa ai cel putinasa ca poti rezolva problema alimentelor norocoase usor. Fa un piure de conopida cu boabe de fasole neagra si nuca macinata, un sote de mazare cu sos de migdale (faci un sos alb obisnuit doar ca in loc de faina pui faina de migdale). Nu uita de piureul de spanac sau de varza de Bruxelles calita in unt.Un alt aliment din seria celor norocoase este. Culoarea galbena simbolizeaza aurul si aduce noroc in casa celor care au mamaiga pe masa in noaptea dintre ani.in China si Japonia, dar si in alte tari asiatice, taiteii inseamna longevitate si sanatate. Prepara salate cu taitei si legume gratinate. Adauga nuci, migdale sau boabe de rodie si verdeata proaspata. Drege salata cu ulei si suc de lamaie (sau portocala), sare piper si putina miere.in unele tari, inclusiv in Cuba, Spania, Portugalia, Ungaria sau Austria, porcul simbolizeaza progres, probabil pentru ca acest animal nu merge niciodata cu spatele. O friptura cu sos de afine este ceea ce iti trebuie.mancatul fructelor rotunde de Anul Nou este un semn de noroc. Ciresele, strugurii, boabele de afine, dar si nucile sînt fructele rotunde care poarta noroc. Regula pune ca trebuie sa mananci exact 12 boabe. Si portocalele, mandarinele si alte fructe mari sînt semne de noroc pentru noaptea dintre ani.este un alt aliment norocos. Il poti prepara in fel si chip, dar ia in calcul si salatele cu peste sau chiftelutele de peste.aceste fructe sînt un semn de noroc din mai multe motive. Culoarea rosie este primul motiv. Semintele lor rotunde inseamna abundenta. neaparat trebuie sa mananci rodie in noaptea dintre ani.