Vîrsta media a autobuzelor care circulă pe străzile capitalei este de peste 16 ani

Raportul „Indicatorii creșterii verzi” arată că în 2017 nivelul de poluare în țară depășea zilnic de două-trei ori normativele stabilite pentru orașul Chișinău.

Motivul acestor depășiri era legat de transport, în special fiind vorba despre emisiile generate de transportul cu motoare diesel. Organizațiile de mediu își exprimă îngrijorarea că situația se va agrava și mai mult dacă va fi promovată inițiativă legislativă, înregistrată în Parlament, care va permite importul mijloacelor de transport mai vechi decît este prevăzut în prezentÎntr-o conferință de presă la IPN , Iordanca-Rodica Iordanov, director executiv al AO „EcoContact”, a declarat că, potrivit datelor colectate în anul 2019, pe teritoriul municipiului Chișinău, vîrsta medie a parcului auto este de 16,87 ani. Totodată, vîrsta medie a parcului de troleibuze este aproximativ 12 ani, iar vîrsta medie a parcului de autobuze și microbuze – peste 15 ani. Numărul mediu al vehiculelor autoturismelor și motociclete per gospodărie casnică este de 0.73 unități.„Deci, este un număr destul de mare de automobile care deja circulă pe teritoriul orașului. Și mai mult ca atît, vîrsta medie este destul de mare. 15-16 ani este destul de mult, atît din punct de vedere al impactului asupra mediului, cît și al securității în trafic și al securității pasagerilor și participanților la trafic. Noi sîntem foarte siguri că, în cazul în care Parlamentul va accepta această inițiativă legislativă, se va produce un efect în lanț, ceea ce ar însemna că și carburanții importați în țară vor fi de o calitate mai proastă”, a menționat Iordanca-Rodica Iordanov.Potrivit lui Andrei Isac, expert independent de mediu, în luna iulie, în Republica Moldova numărul de autovehicule înregistrate oficial (inclusiv camioane, tractoare) a depășit un milion. În municipiul Chișinău sînt înregistrate circa 300 de mii de automobile, iar zilnic în capitală intră de la 200 pînă la 300 de mii de automobile. Majoritatea dintre acestea sînt vechi. „Dacă vom importa autobuze, automobile, camioane vechi, ele doar vor agrava problema poluării. Ne-am dori ca noua guvernare să țină cont de acest lucru și să asigure o continuitate la acele procese începute deja – convenții, acorduri, acte – care prevăd măsuri pentru îmbunătățirea situației”, a notat Andrei Isac.Președinta Centrului Național de Mediu, Ina Coșeru, a declarat că transportul uzat sau cel cu motor diesel trebuie înlocuit cu mijloace de transport hibrid, de exemplu. Un exemplu în acest sens pot fi statele care acordă înlesniri la procurarea mijloacelor de transport hibrid. De asemenea, alternativă o poate constitui mersul pe bicicletă și demnitarii sînt îndemnați să prezinte un asemenea exemplu. Or, acel proiect de lege, care permite importul transportului mai vechi vine să escaladeze schimbările climaterice în Republica Moldova. Experta s-a adresat către Parlament să vină cu alte inițiative care ar favoriza un transport modern, ecologic, pentru a proteja mediul și sănătatea populației.Reprezentanții societății civile din domeniul protecției mediului și-au exprimat profunda îngrijorare în legătură cu promovarea unui proiect de lege înregistrat pe 22 iulie 2019 în Parlament.Inițiativa propune mărirea, de la 10 la 15 ani, a termenului de exploatare la importul mijloacelor de transport auto destinate transportării a mai mult de 20 de persoane. De asemenea, se propune mărirea, de la 7 ani la 10 ani, a termenului de exploatare la importul autovehiculelor concepute pentru transportul a maxim 20 de persoane.Proiectul stabilește și perioada maximă de exploatare a autoturismelor, în special a celor care prestează servicii de transportare a călătorilor contra cost. Perioada respectivă urmează să fie de 25 de ani pentru autobuze și microbuze și 18 ani pentru autoturisme. Reprezentanții organizațiilor de mediu menționează că adoptarea acestui proiect legislativ va avea drept efect sporirea gradului de poluare a aerului. Și aceasta pentru că mărirea vîrstei medii a parcului auto pentru automobile, microbuze, troleibuze etc. reprezintă o cauză principală în poluarea primară a mediului ambiant – aer, apă, sol.