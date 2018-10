Victimele deflagraţiei din sectorul Rîșcani au povestit prin ce au trecut

Detalii exclusive despre explozia din sectorul Rîşcani al Capitalei au fost dezvăluite aseară la emisiunea Vorbeşte Moldova de la PRIME TV. În platou au venit oameni care au avut de suferit în urma tragediei, specialişti şi voluntari care i-au ajutat pe salvatori să scoată victimele de sub ruine.

Aceştia au povestit clipele de coşmar prin care au fost nevoiţi să treacă, dar şi cum s-a schimbat viaţa lor în urma tragediei care a zguduit o ţară întreagă.

Alexandru Mocreac este unul dintre locatarii blocului în care s-a produs deflagraţia. Bărbatul afirmă că a supravieţuit ca prin minune.

"Cel mai straşnic se auzea glasul Olei de undeva de a acolo Ajutor. Eu încă nu ştiam ce se petrece. Femeia care a decedat striga ajutor, ajutor, ajutor", a afirmat victima Alexandru Mocreac.

Printre victimele exploziei se numără o femeie şi copilul ei de patru ani. Prietenii familiei spun că soţul femeii decedate este devastat de durere.

"Pentru dînsul spune că viaţa s-a terminat. El nu vrea mai departe să aibă viaţă. El nu merge la contact cu oamenii, cu psihologul cu nimeni", a zis prietena familiei Nanu, Maria Dimitropolo.

Explozia a mai luat viaţa a doi soţi din Israel, iar nouă persoane au fost rănite, printre care şi un salvator. Acesta a fost strivit de o placă de beton în timp ce încerca să scoată victimele de sub dărîmături.

"Era totul prăbuşit, nu se înţelegea nimic. Am văzut copilaşul acela mort şi am început să îl deblocăm din toată asta. După care mie mi-a căzut ceva de sus şi am fost scos de acolo şi au rămas colegii", a spus salvatorul Vasile Butoian.

În platoul emisiunii au venit şi doi tineri care, în momentul exploziei, se plimbau în parcul din apropierea blocului. Aceştia au mers la faţa locului şi au scos-o de sub ruine pe proprietara apartamentului în care a avut loc deflagraţia.

"Bărbatul acela a încercat să ridice fata, dar nu o putea ţine pentru că era panicat şi îşi pierdea cunoştinţa cînd vedea sîngele. Am luat-o şi am tîrît-o două etaje mai jos. Am pus fata pe mine, însă era atinsă şi artera de la picior. Încercam să ţin cu mîinile pentru ca să nu curgă mai mult sînge", a spus voluntarul Dumitru Kanii.

Echipa emisiunii Vorbește Moldova a reuşit să facă rost de imagini cu momentul exploziei, surprinse de o cameră de supraveghere.

"Ne-am ridicat sus. Secţia tehnică explozivă se ocupă în primul rînd pentru depistarea să nu fie al doilea dispozitiv al exploziv. La un moment dat am simţit cu colegii un miros de gaz. Cu colegii de la pompieri am identificat sursa şi am rugat să fie scoasă afară pentru a nu se produce o altă deflagraţie", a zis şeful secţie Centrul tehnico-criminalistic al MAI, Mihai Boldurat.

La emisiune a fost şi viceprimarul Capitalei, Nistor Grozavu, care a menţionat că blocul nu va fi demolat, însă clădirea necesită a fi consolidată cît mai rapid.

"Ca locuitori au fost identificaţi aproximativ 200 maxim 250 de locuitori. Sunt distruse absolut complet unde nu au planşeie sînt patru apartamente. Apartamentul de la etajul 13 tot trebuie să îl considerăm ca apartament distrus. De asemenea, lateral la etajul 16 iarăşi aceste două apartamente nu pot fi locuibile", a spus viceprimarul Capitalei, Nistor Grozavu.

Explozia de sîmbătă seara a avut loc într-o clădire de pe bulevardul Moscova din Capitală. Tragedia s-a produs din cauza unei scurgeri de gaze de la o butelie, după ce o locatară a uitat robinetul deschis.