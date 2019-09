Vasile Chirtoca: Ruslan, eu am crezut că dvs. cunoașteți și iubiți orașul nostru

Consilierul municipal, președintele Companiei DAAC Hermes, Vasile Chirtoca, pe pagina sa din rețelele de socializare a comentat declarațiile fostului primar interimar al municipiului Chișinău Ruslan Codreanu, candidat la postul de primar al capitalei în cadrul noilor alegeri, care a comunicat într-un interviu oferit postului de radio Europa Liberă că nu-i place orașul Chișinău și merge să servească o cafea și să privească viața nocturnă la Iași sau Odesa.

Vasile Chirtoca a menționat că Odesa și Iași sînt frumoase, dar își iubește mai mult orașul, în care sînt la fel de multe locuri frumoase cu terase, unde poate fi servită o cafea și nu doar. Dar la Chișinău de asemenea există multe lucruri care nu se regăsesc nici la Odesa, nici la Iași – parcurile și pădurile chișinăuiene, monumentele impresionante ale arhitecturii peisagistice și multe alte locuri care merită a fi îndrăgite și care ar trebui deschise pentru turiști.Vasile Chirtoca l-a îndemnat pe Ruslan Codreanu să înțeleagă și să-și iubească orașul, precum și să depună în cadrul noului Consiliu Municipal toate eforturile pentru instituirea ordinii la Chișinău astfel ca să primească plăcere de la viață în orașul natal.În special, Chirtoca a atras atenția colegului său din Consiliul Municipal Ruslan Codreanu asupra următoarelor:"1. Eu am învățat la Odesa 5 ani, cunosc bine și iubesc acest oraș - el este frumos și atrăgător. Însă eu văd cît de mult a fost afectat el de activitatea numeroșilor edili (începînd cu Piața Grecească, unde în 1996 a fost demolat monumentul de arhitectură „Casa rotundă Maiurov” construită în anii 40 ai secolului XIX și terminînd cu plajele din Arkadia care au fost micșorate cu 70 la sută și în locul lor au fost construite restaurante și hoteluri). Nu văd ce exemplu ar putea fi preluat de la edilii orașului Odesa – orașul a fost destul batjocorit în anii de independență a Ucrainei, deși, într-adevăr, în acest oraș sînt multe restaurante și terase deschise. Așa cum i se cuvine unui oraș de pe litoral.2. De nenumărate ori am fost la Iași și mie, la fel ca și lui Ruslan Codreanu, imi place acest oraș. La Iași îmi pare interesant să admir monumentele arhitecturii moldovenești și totul ce este legat de istoria statului nostru, deși, într-adevăr, după reconstrucția bulevardului Ștefan cel Mare și a Palatului Culturii, precum și după ridicarea în spatele acestora a Mall-ului care atît de bine s-a încadrat în arhitectura orașului, centrul Iașului a căpătat un aspect absolut nou. Însă sectoarele de pe vremurile sovietice de la Chișinău, în viziunea mea, sînt mult mai potrivite pentru viață decît cele de la Iași de pe vremurile lui Ceaușescu. La Iași îmi pare mai interesant să admir monumentele arhitecturii moldovenești și totul ce este legat de istoria statului nostru.3. La Chișinău de asemenea sînt multe locuri frumoase cu terase, unde poți servi o cafea și nu doar (restaurantele Mi Piace, Butoiaș, Zaxi, La Placintă, Andys Pizza, Capitoles Parc și așa mai departe). Odessa și Iașul sînt drăguțe, dar mie mai mult îmi place orașul nostru, deoarece aici este ceva ce nu se găsește nici la Odessa, și nici la Iași. Este vorba despre parcurile de la Chișinău care încă nu au depășit punctul ireversibil. Parcurile și pădurile noastre sînt monumente uimitoare ale arhitecturii peisajului, avînd cascade de lacuri și colecții unice de plante care au fost plantate de strămoșii noștri pe baza unor proiecte bine concepute. În orașul nostru sînt multe alte locuri care merită să fie îndrăgite și care ar trebui să fie descoperite de turiști. Anume în acest scop din bugetul 2018, la solicitarea noastră, au fost prevăzute mijloace pentru proiectarea itinerarelor turistice (care așa și nu au fost însușite de Primărie)"."Ruslan, haideți să înțelegem mai bine și să îndrăgim orașul nostru, precum și să depunem în cadrul noului Consiliu Municipal eforturile necesare pentru instituirea ordinii la Chișinău, astfel ca Dvs. să primiți plăcere de la viață în orașul natal. Inclusiv să scoatem gheretele din parcul central și din alte parcuri care s-au înmulțit ca ciupercile în ultimul an", a subliniat el pe rețelele de socializare.