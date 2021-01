Va participa sau nu Ion Ceban la eventuale alegeri parlamentare anticipate?

Primarul general al Chișinăului, Ion Ceban, exclude posibilitatea participării la alegerile parlamentare anticipate, în eventualitatea în care acestea vor avea loc.

Edilul Chișinăului spune că nu se vede în politică în următorii ani, iar implicarea sa în campania electorală pentru prezidențiale, în favoarea lui Igor Dodon a avut loc întrucît „nu a uitat cine l-a promovat în funcția de primar”, notează IPN.

„Eu acum sînt concentrat exclusiv pe activitățile legate de municipalitate și asta vreau să fac în continuare. Este ceea pentru ce m-au ales locuitorii municipiului Chișinău, nu am în prezent altă opțiune. Nu am niciun fel de gînduri cu referire la activitatea politică”, a declarat Ion Ceban la emisiunea „Puterea a patra” de la postul de televiziune N4.

Ion Ceban a menționat că s-a implicat în campania electorală pentru prezidențiale, susținîndu-l pe Igor Dodon, întrucît îi este recunoscător echipei care l-a promovat în funcția de primar al Chișinăului.

„Cunosc de unde am venit, ce echipa m-a înaintat la funcția de primar, avem relații foarte bune. Acum mă concentrez doar pe municipalitate. Asta fac și asta am făcut, chiar cu acele interpretări legate de campania electorală, am făcut-o pe cont propriu. Pauzele erau mici și pe cont propriu, dacă e să fim sinceri și obiectivi în acest sens. Nu am făcut campanie din funcția de primar” a punctat Ion Ceban.

În campania electorală pentru alegerile prezidențiale, Ion Ceban și-a luat concediu din cont propriu pentru a-l ajuta pe Igor Dodon să obțină un nou mandat de președinte. Implicarea lui Ceban în campania electorală vine după ce înainte de a obține mandatul de edil al Chișinăului a menționat că va fi un primar apolitic și chiar a renunțat la calitatea de membru PSRM.