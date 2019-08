Unii locatari din Chișinău, nevoiți să arunce gunoiul menajer pe o zonă verde

Pînă nu demult - un spațiu verde, de ceva timp – un loc neautorizat pentru gunoi. Vorbim despre o teren situat în apropierea bisericii de pe strada Ciuflea, din centrul capitalei. Locatarii recunosc că aruncă resturile menajere aici, dar spun că nu au încotro.

Asta pentru că Regia Autosalubritate le-au luat tomberoanele de vreo jumătate de an. Din cauza gunoiului, în regiune mereu se adună haite de cîini, iar mirosul insuportabil îi fac să țină ferestrele închise.SERGIU NICULIȚĂ, REPORTER TV8: „Centrul capitalei; în doar cîteva luni această zonă verde s-a transformat într-o adevărată gunoiște din motiv că oamenii care locuiesc în apropiere pur și simplu nu au unde să arunce gunoiul. Aici mereu este un miros înțepător, iar cu fiecare bătaie a vîntului o parte din gunoiul de aici se împrăștie prin curțile caselor din apropiere”.Totul a început în urmă cu aproape jumătate de an, cînd cei de la Regia Autosalubritate, din motive, deocamdată, neexplicate, au decis să evacueze tomberoanele de pe strada Ion Vasilenco din capitală. Acum, oamenii aruncă pungile pline cu resturi pe jos, iar, periodic, o autospecială vine și le evacuează.SVETLANA, LOCATARĂ: „4-5 luni în urmă, fără explicații, cei de la Autosalubritate au venit și au luat tomberoanele care erau aici. Nu am fost anunțați, asta deși noi avem încheiat un contract, achităm în fiecare lună. Iată ferestrele mele. Dimineața cînd ieși în curte, tot ce vedeți aici găsești în ogradă. Dar miroase urît? – Miroase groaznic. Mai ales duminica cînd nimeni nu vine să strîngă gunoiul, dar afară sînt 36 de grade, luni noi avem parte de o „mireasmă îmbătătoare”.Unii oameni au abordat Regia Autosalubritate pentru explicații, dar răspunsul primit nu i-a bucurat deloc.ELENA, LOCATARĂ: „Cum ar fi vara cînd sînt harbuji, corji, toate astea, scurgerea asta, anti-sanitaria asta în ogradă. Ceea ce mi s-a spus, este că noi am primit hotărîrea și nu mai poate fi anulată. Dimineața cînd cîinii noaptea fac un dezastru aici, îi urît de tot”.MARIA, LOCATARĂ: „Eu vine băiatul cu mașina și eu îi dau tot timpul sacoșele, dar cînd e puțin, că eu singură trăiesc, îl iau cu mine și ori îl duc la vale ori unde mă duc pe drum. La piață ajung, la piață o lepăd uneori”.Cîinii nu doar împrăștie gunoiul, dar se întîmplă și să atace trecătorii.VERONICA: „Este imposibil. Pe aici trec copilașii care vin la școală. Nu vede nimeni absolut prin ce mîrșăjenie. Cîini sînt cît lumea. Iată nepoțelul meu a venit de la antrenament m-a sunat să ies să-l întîlnesc să nu-l mănînce cîinii. El a fost mușcat de cîini”.De partea cealaltă, directorul-adjunct al Regiei Autosalubritate a declarat pentru TV8 că tomberoanele au fost evacuate pentru că unii localnici aruncau nu doar deșeuri menajere.ALEXANDRU BAJURA, VICEDIRECTOR REGIA AUTOSALUBRITATE: „La dumnealor, deșeurile provin mai mult vegetale. Ceea ce nu se permite de amestecat deșeurile vegetale cu menajere. Dumnealor tot timpul au frunze și crengi rămășițe de la animale care au și care nu au”.În schimb, regia le-a propus să depoziteze gunoiul în curțile lor, iar o dată în săptămînă autospeciala vine să-l evacueze. Acest lucru însă îi nemulțumește pe oameni care sînt gata să organizeze proteste.