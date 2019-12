Tîrg de Crăciun la o Gară din Capitală

Se ştie că darurile personalizate sînt cele mai apreciate. O gamă variată de obiecte confecţionate manual, care pot fi puse sub Pomul de Crăciun, pot fi găsite la un tîrg din incinta Gării din Capitală.

Oferta este pentru toate gusturile şi buzunarele: de la prăjituri pînă la haine, bijuterii şi jucării, transmite NOI.md cu referire la publika.md.

Parterul şi primul etaj al Gării au devenit neîncăpătoare. Zeci de comercianţi, cu tarabele pline, au atras cumpărătorii cu diverse oferte. Atracţia tîrgului au fost nişte ilustrate dulci, pregătite în bucătăria unei locuitoare a Capitalei.



"Le gătesc acasă din aluat cu miere de albine, ghimbir şi condimente. E o tehnologie specială. Unele lucrări se fac într-o zi, iar altele - în patru, cinci zile".



Iar acest bărbat a adus la tîrg bijuterii din argint confecţionate manual.



Preţurile bijuteriilor încep de la 150 de lei şi ajung pînă 450, 600 de lei. În mare parte, acestea sînt cumpărate de femei. Bărbaţii, însă, comandă astfel de bijuterii".



"În mare parte, lucrările mele sînt create din materiale ecologice pe care le adun vara sau toamna din parcuri. Ulterior, le usuc pentru ca să aibă insecte. Am rame cu tematică de Revelion, dar şi brazi, magneţi pentru frigider".



"Am expus o ofertă variată de jucării, între care iepuri mici şi mari, şoareci, păpuşi, pisici cu mesaje".



Cumpărătorii nu s-au uitat la bani şi au plecat acasă cu pungile pline.



"- Mere uscate, adică produse eco.

- Preţurile cum sînt?

- Ca de Crăciun".



"- Ce aţi cumpărat?

- Am cumpărat jucării, biscuiţi... Daruri pentru Revelion. Preţurile sînt accesibile, atmosfera este minunată şi copiilor le place aici".



Intrarea la tîrg costă 60 de lei. Pentru bătrîni şi copii, accesul este gratuit. Tîrgul de Crăciun a fost lansat sîmbătă şi va fi deschis şi astăzi de la 12:00 la 18:00.