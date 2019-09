Teodor Cîrnaț a fost înregistrat drept candidat la șefia Primăriei Chișinău

Consiliul Electoral de Circumscripție Chișinău a înregistrat candidatura expertului în derept constituțional, Teodor Cârnaț, la funcția de primar general al municipiului Chișinău.

Despre acest lucru a anunțat însuși Teodor Cârnaț pe rețelele de socializare.„Stimați cetățeni, e oficial! Voi fi sub nr. 3 în buletinul de vot!Mi-am depus azi dosarul pentru a fi înregistrat în calitate de candidat pentru funcția de primar general al municipiului Chișinău. La fel, a fost depusă și lista consilierilor municipali.Sunt lider independent politic. Militez din 1989 pentru apărarea și promovarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului – care este temelia oricărui stat de drept. Consider că atunci când funcționarul respectă legea, viața oamenilor prosperă!Vă mulțumesc pentru susținerea care mi-ați arătat-o și am speranța că aceste alegeri vor fi o luptă dreaptă, iar chișinăuienii să aleagă alternativa adevărată care e dispusă să muncească pentru ei cu toată grija, priceperea și responsabilitatea”, a scris expertul pe pagina sa de Facebook.Anterior, Teodor Cârnaț a declarat că se lansează în cursă, fiind susținut de Partidul „Voința Poporului”.