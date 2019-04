Șefa Direcției Educație de la Ciocana, despre cumpărarea perelor din Olanda

Șefa interimară a Direcției Educație a sectorului Ciocana, Veronica Puiu, a comentat achiziția de 4 tone de pere din Olanda în valoare de 144.000 lei. În același timp, s-a referit și la faptul că primarul Capitalei a anunțat că va fi demisă.

Funcționara a recunoscut pentru Știri.md că semnătura de pe contract este a ei, fiindcă e responsabilă, dar spune că nu ar fi hotărît singură să facă respectiva achiziție.„Decizia de cumpărare este comună și a fost luată în cadrul unei ședințe la care au participat 6 directori ai instituțiilor preșcolare de la Ciocana. Eu am fost la începutul ședinței, apoi am plecat, dar am revenit spre final", a declarat Veronica Puiu.Totodată, Veronica Puiu declară că producătorii din Moldova nu dispun întotdeauna de certificatele de calitate și nici nu ar fi interesați întotdeauna de ofertele făcute de instituțiile preșcolare.„Fructele din Olanda au toate certificatele necesare. Compania care livrează ne-a găsit singură. Nu cunosc cine sînt, iar platforma MTender pe care a fost plasat contractul exclude posibilitatea de fapte de corupție, contractul fiind verificat la fiecare pas", a declarat funcționara.Mai mult, șefa interimară spune că s-a decis ca micuții să mănînce anume pere pentru a diversifica meniul.Funcționara a declarat că doar a auzit despre demisia cu care a amenințat-o primarul interimar al Capitalei, Ruslan Codreanu.„Nu am niciun document oficial din partea Primăriei. Eu dețin interimatul funcției. De fapt, sînt directoarea unei grădinițe. Știu că deja este o persoană aleasă prin concurs. Am acceptat funcția acum cîteva luni, dar nu mă țin de ea. Atunci am fost invitată pentru că era perioada achizițiilor și era nevoie de un responsabil", a conchis Veronica Puiu.Şefa interimară de la Direcția Educație a sectorului Ciocana, Veronica Puiu, a semnat direct un contract prin care a cumpărat pere în valoarea de 144.000 de lei copiilor din grădinițe, fără ca să fie organizată o licitație.Fructele olandeze costă 36 de lei kilogramul, iar contractul cu SRL ”FructExpertPlus” prevede livrarea a 4 tone.Asta în timp ce producătorii autohtoni stau cu sute de tone de struguri și mere prin depozite și au pierderi mari financiare.