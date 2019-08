Șapovalov: Vandalizarea Chișinăului ia amploare Capitala 19 august 2019, 12:10

Politicianul și istoricul Boris Șapovalov consideră că mult lăudatul proiect de instalare a containerelor pentru colectarea excrementelor animalelor de companie constituie o spălare de bani a următoarei tranșe europene.

Expertul și-a împărtășit opinia în rețelele de socializare. Potrivit lui Șapovalov, de la bun început era clar că aceste construcții fragile nu vor rezista pînă la finele anului, nemaivorbind despre faptul că zonele verzi în care acestea au fost instalate în mare parte nu sînt păzite, relatează Enews.md.

"Acum cîteva săptămîni, cînd am văzut că în parcurile și pădurile din Chișinău sînt plasate instalații speciale pentru colectarea excrementelor animalelor de companie, m-m mirat foarte mult de încă o prostie a inițiatorilor acestui proiect. Deoarece rezultatul final al inițiativei amatorilor de animale a fost evident. Ea pur și simplu nu are sens, ținînd cont de nivelul de educație și cultură al majorității locuitorilor orașului de astăzi…

Dacă aceste instalații ar fi plasate în două parcuri centrale ale orașului, pe unele alei din Valea Trandafirilor sau la intrarea în parcul Valea Morilor, acest lucru ar putea fi înțeles. Aceste teritorii sînt aglomerate și sînt păzite cît de puțin. Aceste containere de deșeuri au fost plasate peste tot, inclusiv în pădurile care au fost lăsate în voia sorții. Spre exemplu, în parcul dintre Rîșcani și Ciocana eu nu am văzut nici un polițist în ultimul an – nici pe jos, nici pe cal, nici pe bicicletă sau scuter. Nici dimineața, nici seara și, mai ales, ziua. Iar cum ni se oferea acum cîțiva ani reforma poliției și altele…

Dar cum rămîne cu 5-6 turme de cîini formate din 4-10 indivizi fiecare care locuiesc în acest parc? Cine va strînge după ele? O examinare mai atentă a construcției acestor instalații ne arată că această construcție fragilă nu va ajunge pînă la finele anului nici în parcurile centrale ale orașului … despre păduri nici nu merită să vorbim”, menționează expertul în mesajul său de pe Facebook.

În opinia sa, Chișinăul are probleme mai stringente decît „educația europeană a posesorilor de cîini”.