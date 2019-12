S-a aflat cînd vom scăpa de mirosul neplăcut din capitală

O întreprindere din Chișinău care produce alcool și, în urma activității căreia poate fi simțit un miros specific neplăcut, este în proces de instalare a unui echipament care va capta mirosul urît, a declarat deputata Platformei DA, Inga Grigoriu, vicepreședinta Comisiei mediu și dezvoltare regională.

„Astăzi, în urma vizitei efectuate la fața locului, am văzut că etapele stabilite se respectă, iar întreprinderea are deja contractul semnat cu producătorul acelui filtru necesar și are achitată o parte din utilajul ce urmează să fie importat în martie, ca în aprilie să fie deja instalat.

Pe timp de iarnă, mirosul nu se face atît de simțit ca vara, iar antreprenorul ne-a asigurat că va reuși totul în timpul stabilit.

P.S.: Pentru cei curioși - am găsit vinovatul! Iată acest uscător produce mirosul buclucaș. Ca să nu ajungă în atmosferă, pe acoperiș urmează să fie instalat filtrul despre care vorbim”, a scris deputata Inga Grigoriu.