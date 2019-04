Reabilitarea amfiteatrului din parcul "Valea Trandafirilor" bate pasul pe loc (FOTO)

Finanțarea promisă de autoritățile municipale pentru reparația teatrului-orbită pentru copii din parcul Valea Trandafirilor așa și nu a fost acordată, informează Noi.md.

Deși, inițial era preconizată darea în exploatarea a obiectului restaurat încă vara trecută, continuarea lucrărilor este tărăgănată. La această etapă, muncitorii au curățat teritoriul de deșeuri și crengi uscate, fiind în așteptarea finanțării de la Primărie.Șeful interimar al Direcției parcuri, Anatol Donoagă, ne-a comunicat că pentru reparația obiectului ar fi nevoie de 300 de mii de lei.„Noi am pregătit totul pentru amenajarea obiectului, montarea scaunelor, am pregătit și un proiect, dar nu avem finanțare. Acum ne-a promis acum dl Codreanu că o să ne ajute în acest sens. Ne-am gîndit să construim și un acoperiș ușor. Nu promitem că azi-mîine îl vom repara, dar vedem ce resurse se vor acumula la buget. Nu e chiar atît de mult de lucru acolo, în două săptămîni reușim”, a relatat Donoagă.Funcționarul a mai precizat că reparația amfiteatrului nu este prevăzută în proiectul de modernizare a parcului „Valea Trandafirilor”, proiect început în luna martie de municipalitate, al cărui cost se ridică la 13,7 milioane de lei. Acest obiect este gestionat de Direcția parcuri, care are finanțare autonomă.O altă problemă, spune Anatol Donoagă, constă în faptul că după reparația amfiteatrului, nu va avea cine susține spectacole pentru copii.„Nu știm cine va prezenta spectacole acolo, nu avem artiști. Am vorbit și cu actorii de la Teatrul Licurici, dar nu au nici ei finanțare ca să vină”, a adăugat șeful Direcției Parcuri.Contactat de Noi.md, primarul interimar al capitalei, Ruslan Codreanu, a precizat că lucrările de reparație totuși nu vor avea loc în acest an."Din păcate nu este preconizată reparația amfiteatrului în proiectul din acest an. Vom încerca să facem o evaluare a situației și să vedem despre ce sumă este vorba. Deocamdată nu este niciun proiect în acest sens", a menționat el.