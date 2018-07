Radu trage un semnal de alarmă: Primăria revine pe mîna mafiei

Fostul primar interimar al capitalei Silvia Radu a criticat dur repunea lui Mihai Moldovanu în funcția de director al direcției de Sănătate, notează Noi.md.

Potrivit ei, schemele de la Primăria Chișinău vor continua, iar soluții pentru a stopa această degradare lipsesc.

"Am văzut decizia prin care domnul Moldovanu revine în funcție. Aș putea spune că nu m-a surprins prea mult. Am mai văzut o decizie de acest fel și în cazul lui Gamrețchi, unde lucrurile erau și mai grave. Ce pot să constat însă e faptul că Primăria revine încet dar sigur pe mîna mafiei care are un singur scop, să se îmbogățească pe spatele chișinăienilor. Sînt sigură că Dondiuc și Moldovanu vor face de acum încolo toate "reformele" necesare, doar începuseră acest lucru prin chefuri bine organizate. Trist. E foarte trist și din păcate soluțiile lipsesc cu desăvîrșire", a menționat Radu.