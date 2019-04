Proiectul de modernizare a parcului „Ştefan cel Mare” a avut loc cu încălcări majore

La această etapă proiectul de modernizare a parcului nici nu trebuie discutat, deoarece el este prezentat cu încălcări grave ale legislației.

Este opinia exprimată de arhitectul Mihail Orlov, în cadrul „mesei rotunde”, dedicate păstrării parcului „Ştefan cel Mare în aspectul său actual”.El a amintit asistenţei că toată activitatea de proiect este strict reglementată.«Există Legea Republicii Moldova ”Privind activitatea de arhitect”, în care art.5 ”Concursuri de arhitectură și urbanism”, spune: ”Concursurile de arhitectură și urbanism se organizează în mod obligatoriu în cazurile de reconstrucție, restabilire, înnoire, reutilare sau efectuare a altor lucrări care presupun modificarea soluțiilor spațiale ale monumentelor de arhitectură, istorie și cultură de însemnătate națională, indiferent de forma lor de proprietate”. Iar acest parc este un monument de istorie. Adică, acest caz în mod firesc face parte din această categorie și nici un fel de proiectare înainte de organizarea unui concurs pentru efectuarea acestor lucrări, nu poate avea loc», a menţionat arhitectul.Potrivit lui, plus la toate, legea mai prevede drepturile și obligațiile subiectului activității de arhitect.”Comanditarul proiectării realizării obiectului arhitectural are dreptul să aleagă arhitectul, autorul proiectului și alți specialiști – executori ai lucrărilor de proiectare și de construcție – din numărul persoanelor fizice și juridice care au obținut o licență în ordinea stabilită”. Iar proiectul care ne este propus nouă a fost făcut de persoane nelicențiate. Unde mai pui că un asemenea proiect trebuie să fie condus de un arhitect care are permisiunea А4, nu de un student sau un practicant. Așadar, deja avem două încălcări. Deci, nu are sens să fie examinat acest proiect, trebuie doar să indicăm neconcordanța cu legea”, a declarat Mihail Orlov.Arhitectul Eugen Smolin a amintit că, Pe timpuri la Ministerul culturii era o secție de ocrotire a monumentelor de cultură. Și toate proiectele erau supuse expertizei și examinate la consiliu – cum se face azi la Ministerul culturii. De restaurări se ocupa o singură organizație de profil, care avea o secție mare - 65 persoane: proiectanți, arhitecți, constructori etc. Exista specializarea colaboratorilor științifici în domeniul restaurărilor și în cel al istoriei.“Pentru că arhitecții au anumite cerințe față de obiectul restaurat, istoricii – altele. Acum, orice doritor poate proiecta o restaurare”, şi-a exprimat mirarea arhitectul.El a subliniat că orice proiect, în care figurează un monument de istorie, trebuie: unu - să fie îndeplinit de un specialist licențiat cu experiență în domeniu, și doi – să fie analizat de consiliul științifico-metodic al Ministerului culturii. Acolo intră arhitecți, istorici de artă, sculptori, directori de muzee - oameni care cunosc problemele în cauză.Istoricul în domeniul arhitecturii Igor Bondari a adăugat că, înainte de orice renovări, reconstrucții, trebuie făcute cercetări arheologice și dendrologice serioase.”Este nevoie de cercetările dendrologice actuale, dar și de cele din timpurile fondării parcului. Căci avem acolo destul de multe exemplare de plante rare”, a subliniat el.Activistul civic Mihail Bagas a spus că anul trecut, pentru restaurarea parcului, au fost alocate cca 8 mln. lei. Două milioane au și fost valorificate – pentru sistemele de irigare. Plus 6 mln. lei alocate expres pentru restabilirea potecilor, ridicarea bordurilor, plantarea spațiilor verzi și reparația havuzului central. În opinia sa, anume aceste lucrări trebuie efectuate, dar nu refacerea totală a ansamblului și modificarea conceptului grădinii publice.