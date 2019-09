Prins în timp ce arunca zece camioane de gunoi direct pe un teren agricol

A aruncat zece camioane de gunoi direct pe un teren agricol. Este isprava unui bărbat care a fost prins de către un locuitor al orașului Codru. Acesta l-a împiedicat să arunce gunoiul și a alertat poliția.

"Eu am văzut că vine camionul acesta mare și m-am pornit din urma lui. Cînd a luat-o la dreapta, eu am înțeles că vine aici. Dînsul dădea înapoi, voia să descarce mașina. Eu l-am oprit, i-am zis să nu descarce. L-am prevenit că chem poliția și am chemat-o", a explicat barbatul care a sunat la poliţie.



Șoferul cu pricina spune că a dus gunoiul acolo la indicația șefului său și că acestea vor fi transformate în pietriș pentru drumul care duce la această groapă de gunoi improvizată:



"-De unde l-ați adus? -De la o construcție din oraș. -Mereu așa faceți, aduceți gunoiul în cîmp? -Nu am mai adus, azi e prima dată".



La fata locului a venit și directorul companiei care s-ar ocupa de evacuarea deșeurilor, însă a luat-o la fugă cînd a văzut camera de luat vederi.



Polițiștii au pornit un proces contravențional pe numele șoferului.



"Persoanele vinovate care au fost găsite la fața locului că depozitau arbitar deșeurile menajere, industriale și alte tipuri de gunoi vor fi sancționate conform art. 154, alin. 2, este de competența agenției de ecologie, primariei or. Codru, care urmează să sancționeze cu amendă de pînă la 24 de unități convenționale", a declarat Laurenţiu Gheaţă, șef de sector orașul Codru.



Oamenii legii urmează să stabilească dacă bărbatul a aruncat gunoi și în altă parte. Șoferul vinovat s-ar putea alege și cu ore de muncă în folosul comunității.