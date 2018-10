Primele minute după explozia din Rîșcani, filmate de un martor ocular (VIDEO)

Momentul exploziei a fost surprins de un tînăr care se afla în apropiere de blocul avariat. Acesta era live pe Facebook, cînd s-a auzit o bubuitură puternică.

"Noi eram în acest loc, în direct. Ne plimbam cu prietenii. Anume atunci a fost explozia, undeva în spate, am văzut un bliț", a spus martorul Maxim Begleţ.





Tînărul împreună cu prietenii săi a intrat în bloc şi a sărit în ajutor.



"Pentru noi a fost neaşteptat. E clar ce emoţii am avut din beep-urile din video", a spus martorul Maxim Begleţ.



Prin întuneric, aceştia au urcat scările şi au încercat să-i ajute pe oamenii care strigau disperaţi.



Uşa este blocată şi e imposibil de ieşit din apartament. Trebuie cumva să transmit cheile ca să ieşim.

- La ce etaj sînteţi?



- 15.- Eu am rugat să aducă cheile la etajul 15, aici."Am ajutat cîţiva oameni. Erau blocate intrările în apartament şi noi le-am deblocat ca ei să poată ieşi. Cînd coboram, am scos fata în apartamentul căreia a fost explozia."În imaginile surprinse de tînăr se aude şi cum bărbatul originar din Camerun, care şi-a pierdut soţia şi fiul, îi strigă pe cei dragi cu disperare."Achim, Achim... Un bărbat este în stare de şoc.- Unde este el?- Jos, jos coborîţi, băieţi, blea (DE PUS PII). Sub noi, două etaje mai jos, două etaje mai jos. Totul a căzut peste el."După ce a văzut că nici copilul şi nici soţia nu îi dau vreun semn de viaţă, bărbatul a intrat în stare de şoc.

"Linişteşte-te, totul va fi bine".