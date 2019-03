Povestea uimitoare a catedralei Schimbarea la față a Mîntuitorului din Chișinău

Adesea se întîmplă că dintr-un monument de arhitectură, peste o sută de ani să rămînă doar amintirile și numele.

În cazul catedralei Schimbarea la față, cum se numește astăzi, construită în 1898-1902, avem o poveste diferită. Clădirea catedralei s-a păstrat, supraviețuind războiului, schimbării "profesiei", focului, însă numele său a fost pierdut. În plus, biserica a apărut și a rămas așa cum este, datorită numelui său precedent!În locul în care se află astăzi SIS-ul, la sfîrșitul secolului al XIX-lea se afla gimnaziul de băieți Nr.2.Concomitent cu construcția clădirii destinată pentru sălile de clasă, s-a planificat și construirea unei biserici de casă pe lîngă gimnaziu. Însă fonduri pentru acest scop, dintre care jumătate erau donații private, erau puține - doar 15 mii de ruble. De aceea, s-a propus construirea în curte a unei anexe modeste, al cărei etaj inferior să servească drept sală de gimnastică, iar cel superior - biserică de casă. Însă a apărut un alt binefăcător din Chișinău , tutorele de onoare al gimnaziului, Constantin Namestnik, care a donat o sumă de bani de două ori mai mare decît cea pe care o avea biserica. Cu toate acestea, el a înaintat niște condiții: ca această biserică să fie înălţată în cinstea Sfinţilor împăraţi şi Întocmai cu Apostolii Constantin şi Elena, precum și ca aceata să fie îngropat în cripta de sub biserică. Localnicii au fost de acord, ambele condiții au fost îndeplinite (unul imediat, celălalt după moartea lui Konstantin Namestnik, în 1905).Lucrările de construcție au fost încredințate arhitectului eparhial din Chișinău, Mihail Seroținski. Și iată că a apărut în orașul nostru, construită sub forma unei cruci grecești, înconjurată de o cupolă și decorată elegant în stilul ruso-bizantin, capela gimnaziului nr. 2 de băieți - biserica Sfinților Constantin și Elena, în faţa intrării fiind construit un pridvor cu coloane robuste. Îconografii faimoșii Vasnețsov și Nesterov invitați din Kiev, au copiat exact icoanele originale ale faimoasei Catedrale Sfîntul Cneaz Vladimir din Kiev. Clopotele sîntului locaş au fost procurate de la uzina de turnat clopote din oraşul Iaroslav. La 19 mai 1902 biserica gimnazială a fost solemn deschisă şi sfinţită. Ea era vizitată nu numai de școlari, ci și de mulți locuitori ai capitalei.În perioada românească, gimnaziul a fost reprofilat, devenind liceul militar " Mihai Viteazul ", iar biserica avea în continuare aceleași scopuri.Pe bolta cupolei era demonstrată sfera cerească cu toate stelele, planetele, cometele etc. în mișcare. Era reprodus răsăritul și apusul soarelui, eclipsele,arora boreală și alte fenomene naturale interesante. În URSS, primul Planetariu a fost deschis în 1929 la Moscova. În perioada postbelică, astfel de instituții au apărut în multe orașe și, desigur, în toate capitalele republicilor sovietice.În anii '70, la Chișinău s-a planificat construirea unei noi clădiri a Palatului Pionierilor, avînd cale ferată și planetariu pentru copii. Construcția începută a durat pînă în ... 2009. Astăzi, pe adresa Ștefan Cel Mare , 169, activează Centrul Republican pentru Copii și Tineret. Adevărul e că, aripa cu cupolă, proiectată pentru planetariu, la momentul deschiderii centrului, a fost ruptă de clădirea principală. În plus, echipamentul prețios al Planetariului s-a pierdut demult - a ars în timpul unui incendiu care a avut loc în biserica-Planetariu în anii '90, însă ar fi putut servi pînă în prezent - în lume dispozitive similare cu vîrsta de peste 50 de ani funcționează cu succes și astăzi. Numeroase expoziții științifice au dispărut, însă clădirea, Slavă Domnului, a supraviețuit, după care a și început restaurarea sa cu scopul de a o reface în biserică a lui Dumnezeu.În biserica restaurată, numită acum Biserica Schimbarea la față a Domnului, nu au fost realizare icoane asemeni celor pictate de Vasnețov și Nesterov. În schimb acolo de pe Sfîntul Munte Athos a fost adusă icoana Fecioarei și a Pruncului. În ea Fecioara Maria e neobișnuită - are trei mîini. Uneori Maica Domnului este pictată cu trei maini - conform legendei despre Ioan Damaschin, care, după rugăciuni continue în fața Ei, i s-a arătat o mînă tăiată de calif și, în semn de recunoștință, el a pictat o icoană a Maicii Domnului cu trei mîini.Părintele și enoriașii consideră icoana făcătoare de minuni. Ea, cum spun ei, a salvat templul dintr-un alt incendiu, a salvat mai mulți oameni condamnați de boală la moarte, protejează credincioșii de alte nenorociri. Abilitatea icoanei de a face minuni poate fi verificată de orice enoriaș. În ceea ce privește clădirea catedralei, din punct de vedere al personalului Academiei de Științe a Republicii Moldova, biserica este un monument istoric și cultural de importanță națională.Material pregătit de Elena Kudreavțevafotografii: oldchisinau