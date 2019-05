Peste 2000 de lifturi din capitală trebuie înlocuite

Recent, în Moldova a fost sărbătorită Ziua Profesională a lucrătorilor din domeniul locuințelor și serviciilor comunale. În acest domeniu, muncitorii lucrează pe frig și ploaie, ziua şi noaptea, pentru a le oferi cetăţenilor din toate localităţile servicii comunal-locative de calitate.

În ajunul sărbătorii profesionale, directorul Întreprinderii municipale de specialitate „Lift-service" din Chişinău, Ion Stanciu, și președintele comitetului sindical al întreprinderii, Ion Chilari, au vorbit despre problemele cu care se confruntă în activitatea cotidiană, precum și despre modul în care reușesc să ajungă la un numitor comun atunci cînd vine vorba de respectarea drepturilor lucrătorilor la locul de muncă, transmite vocea.mdPotrivit lui Ion Stanciu, cea mai mare bătaie de cap o provoacă ascensoarele vechi.„Durata de exploatare a unui lift este de 25 de ani. În prezent, 95% din cele 2160 de lifturi funcţionează în fondul de locuinţe au o durată de exploatare mai mare de 25 de ani, în plus, 500 de lifturi funcționează deja timp de peste 40 de ani. Aceasta conduce la costuri suplimentare imense pentru repararea și întreținerea ascensoarelor - nu mai puțin de 5 milioane de lei pe an. Există şi o altă problemă: mecanicul ar trebui să fie angajat în întreținerea ascensorului de două ori pe lună, dar, de fapt, el este solicitat să intervină de două sau trei ori pe zi, datorită faptului că acestea se defectează adesea. Defecţiunile frecvente în funcţionarea ascensoarelor provoacă neplăceri locatarilor, care ne trimit plîngeri. A treia problemă este deficitul de mecanici. Timp de patru luni, îi pregătim gratuit la centrul municipal de formare. Ei iau cursuri practice la întreprindere. Pentru început, le oferim un salariu de 5-6 mii de lei, dar tinerii nu vor să lucreze mult timp pentru aşa bani, mai ales în timpul iernii. Anul acesta am reușit să atragem patru tineri, care învaţă meseria de electromecanici. În prezent, compania are 60 de electricieni, iar necesarul este de 100 de astfel de specialiști. Anul trecut, s-au concediat trei tineri specialiști. La noi ei primeau pînă la 10-12 mii de lei, totuşi munca în străinătate le-a părut mai atractivă", a declarat cu regret directorul întreprinderii.Fondator al companiei este Consiliul Municipal Chişinău. Cum contribuie administrația publică locală la rezolvarea problemei privind uzura lifturilor? „Ascensoarele se află pe balanța Direcţiei comunal-locative. Am încheiat contracte pentru întreținerea lifturilor, care aparțin managerilor fondului de locuințe. Tenderele pentru achiziționarea de ascensoare noi sînt organizate anume de Direcţia comunal-locativă. Anul trecut, ca rezultat al licitației, au fost achiziționate 18 lifturi noi, totuşi altele 2.000 de lifturi vechi trebuie schimbate. Din cele 5 milioane de lei prevăzute în bugetul municipal pentru anul curent, ar putea fi achiziționate alte șapte-opt lifturi. Deși bugetul a fost aprobat în decembrie anul trecut, deocamdată, în această privinţă e tăcere absolută. Cu toate acestea, vestea bună poate veni în a doua jumătate a anului și, probabil, atunci vom putea să-i bucurăm pe locatari cu mai multe lifturi noi. Avem nevoie de un program guvernamental pentru înlocuirea ascensoarelor, deoarece Primăria Chișinău nu va avea niciodată resurse financiare suficiente pentru acest lucru", a spus Ion Stanciu.El a adăugat că astfel de programe de stat sînt implementate de mai mulți ani în Ucraina, în Rusia, în Ţările Baltice. Ca de ce să nu fie implementat un astfel de program în Republica Moldova? „Sîuntem o întreprindere cu auto-finanțare, nu ne sînt alocaţi bani de la bugetul municipal, banii colectați provin din tariful care a fost aprobat acum 10 ani și ar trebui revizuit. În prezent, tariful pentru întreținerea lifturilor este de 15 lei pe persoană. O majorare a tarifului cu cel puțin 40% ne-ar permite să creștem salariile lucrătorilor, să le acordăm bonusuri și să creăm condiții de muncă mai bune".