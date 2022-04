O avocată din Chișinău, deferită justiției, după ce a primit mită

Procuratura Anticorupție informează că a terminat urmărirea penală și a expediat în instanța de judecată cauza penală de învinuire a unei avocate din Chișinău pentru săvîrșirea infracțiunii de trafic de influență, transmite jurnal.md.

„Potrivit actului de învinuire, avocata este acuzată că, în decembrie 2021, reprezentînd interesele unor cliente ale sale, care erau reținute în cadrul unei cauze penale, instrumentate de Centrul pentru Combaterea Traficului de Persoane, în scopul favorizării clientelor sale în vederea aplicării acestora a unei măsuri preventive sub formă de arest la domiciliu, susținînd față de rudele celor reținute că are influență asupra persoanelor ce examinează cauza penală, a pretins 10.000 de euro, bani pe care i-a primit în aceiași zi, sub controlul organului de urmărire penală a Centrului Național Anticorupție”, menționează Procuratura într-un comunicat de presă.

În cadrul audierilor în calitate de învinuită, avocata a pledat ca fiind nevinovată.

Procuratura precizează că avocata vizată este cercetată în stare de libertate, fiind aplicată în privința sa, măsura preventivă sub formă de obligare de a nu părăsi țara, pe un termen de 60 de zile.

În vederea reparării prejudiciului cauzat prin infracțiune, la demersul procurorilor, cu autorizarea judecătorului de instrucție, a fost aplicată măsura asiguratorie sub formă de sechestru asupra ½ cota-parte din bunul imobil al avocatului vizat.